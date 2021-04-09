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Ребров: Зубков играл за сборную с травмой
Несколько странное решение тренерских штабов
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о том, что на недавний сбор
"Зубкова беспокоит некая травма. И в сборной он играл с ней. Он пропустил последний матч, потому что были ощущения.
Харатин и Зубков отмечают, что в сборной хорошая атмосфера. Сейчас важно даже через квалификацию ЧМ хорошо подготовиться к Евро", – сказал Ребров.
Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.
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