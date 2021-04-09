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Ребров: Зубков играл за сборную с травмой

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Несколько странное решение тренерских штабов

Ребров: Зубков играл за сборную с травмой

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о том, что на недавний сбор сборной Украины хавбек венгерской команды Александр Зубков прибыл с травмой.

"Зубкова беспокоит некая травма. И в сборной он играл с ней. Он пропустил последний матч, потому что были ощущения.

Харатин и Зубков отмечают, что в сборной хорошая атмосфера. Сейчас важно даже через квалификацию ЧМ хорошо подготовиться к Евро", – сказал Ребров.

Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

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В статье: Сергей Ребров Украина Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (6)
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миг-25 (киев)
09.04.2021 в 23:32
Так у него с рождения травма головы(вернее ее отсутствие) как и у всех донецких -пусть в ДНР валит
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2021 в 23:24
Судя по результатам, травма была у всех.
Ответить
0
0
djumba (Мелитополь)
09.04.2021 в 22:37
Вопрос №1 - почему Ребров отпустил травмированного игрока в сборную, а Шевченко его выпускал в матчах..Вопрос №2 - Ребров просто сказочник, который хочет отмазать своего игрока, который не забил с пяти метров...
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+2
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.04.2021 в 22:33
Калика твой Дубков.
Ответить
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
09.04.2021 в 22:28
Ну, а нам то що з того?
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+1
0
Дрюон (Одесса)
09.04.2021 в 22:19
Краще б він взагалі не грав.
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+2
0


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