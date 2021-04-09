Ребров: Зубков играл за сборную с травмой

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о том, что на недавний сбор сборной Украины хавбек венгерской команды Александр Зубков прибыл с травмой.

"Зубкова беспокоит некая травма. И в сборной он играл с ней. Он пропустил последний матч, потому что были ощущения.

Харатин и Зубков отмечают, что в сборной хорошая атмосфера. Сейчас важно даже через квалификацию ЧМ хорошо подготовиться к Евро", – сказал Ребров.