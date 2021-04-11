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Лунин: Мои ошибки в матчах сборных - это нехватка практики

Национальная сборная Украины
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Иногда стоит просто признать свою неосторожность

Лунин: Мои ошибки в матчах сборных - это нехватка практики

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вспомнил тренеров, с которыми работал и прокомментировал свои ошибки в матчах за сборную Украины.

— Кого из тренеров выделишь в плане продвижения молодежи?

— Со многими тренерами я не работал. Я работал с двумя специалистами. О Дмитрии Михайленко и Юрии Вернидубе могу сказать только положительное. Михайленко пришел в команду из дубля, у него был хороший опыт работы с молодыми игроками. В его команде было немного ветеранов, и в основном была молодежь. Он совместил опыт и молодость. У него неплохо получалось. Вернидуб и Михайленко разные. Но у Юрия Николаевича выделю то, что он доверяет молодым. После ошибки он не засадит на замену и забудет. Он продолжает давать играть. Самое главное — это доверие, а в играх ты растешь.

— Их можно сравнить и с Шевченко, который действует довольно-таки тенденциозно. Например, вот ты играл с Нигерией и был один момент.

— Да. Но там я вышел нормально, просто по мячу не сильно попал. Это технические моменты.

— Да, но все равно Шевченко тебя продолжает вызывать. И в матче с Польшей была у тебя такая же история.

— Да, да.

— Как оценишь два этих выхода? Это недостаток практики?

— Да, это только недостаток практики. Я не переживаю по этому поводу. Мне надо выйти на игровой ритм, провести 3-4 матча подряд. И, думаю, все будет нормально", - сказал Лунин.

В активе Андрея шесть матчей за сборную Украины, в которых он пропустил шесть голов. Дважды голкипер оставлял свои владения на замке. Отметим, что все поединки он провел в рамках товарищеских матчей.

Во встрече против Польши Лунин допустил результативную ошибку. После этого он больше не выходил на поле в составе "сине-желтых".

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В статье: Национальная сборная Украины Андрей Лунин
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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