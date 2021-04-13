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Национальная сборная Украины

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Не Львов и не Киев. Стало известно, какой город станет базовым для сборной Украины

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

И.о. мэра Харькова и президент УАФ достигли договоренности

Не Львов и не Киев. Стало известно, какой город станет базовым для сборной Украины

Фото: kharkov.comments.ua

Новина українською

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что город может стать базовым для национальной команды.

"Я обратился сегодня к Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Достигнута договоренность. Следующие матчи будем играть в Харькове", - сказал Терехов.

23 мая 2021 года в Харькове Украина встретится с Бахрейном. Места проведения других товарищеских матчей против Кипра (7 июня) и Северной Ирландии (3 июня) - пока неизвестны.

Напомним, что матчи против Финляндии (1:1) и Казахстана (1:1) Украина провела на НСК "Олимпийском".

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В статье: Национальная сборная Украины
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
13.04.2021 в 15:02
Добро пожаловать!!!
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dazo51
13.04.2021 в 14:54
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