Не Львов и не Киев. Стало известно, какой город станет базовым для сборной Украины

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что город может стать базовым для национальной команды.

"Я обратился сегодня к Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Достигнута договоренность. Следующие матчи будем играть в Харькове", - сказал Терехов.

23 мая 2021 года в Харькове Украина встретится с Бахрейном. Места проведения других товарищеских матчей против Кипра (7 июня) и Северной Ирландии (3 июня) - пока неизвестны.

Напомним, что матчи против Финляндии (1:1) и Казахстана (1:1) Украина провела на НСК "Олимпийском".