Назовите всех вратарей сборной Украины - КВИЗ

14 апреля отмечали Международный день вратаря. В связи с этим UA-Футбол предлагает вспомнить всех голкиперов, которые когда-либо защищали цвета национальной сборной Украины. Таких всего было 28. Чтобы назвать все фамилии, у вас будет шесть минут. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Также у вас будут подсказки - в левой колонке количество сыгранных матчей и годы выступлений за сборную, в правой – клубы, из которых вратарь вызывался в национальную команду.