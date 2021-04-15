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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назовите всех вратарей сборной Украины - КВИЗ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Начиная с 1992 года

Назовите всех вратарей сборной Украины - КВИЗ

UA-Футбол
Новина українською

14 апреля отмечали Международный день вратаря. В связи с этим UA-Футбол предлагает вспомнить всех голкиперов, которые когда-либо защищали цвета национальной сборной Украины. Таких всего было 28. Чтобы назвать все фамилии, у вас будет шесть минут. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Также у вас будут подсказки - в левой колонке количество сыгранных матчей и годы выступлений за сборную, в правой – клубы, из которых вратарь вызывался в национальную команду.

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В статье: Андрей Пятов Александр Шовковский Украина Георгий Бущан квиз от UA-Футбол Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
15.04.2021 в 09:21
Те, что сейчас играют - рукожопы... Правильно?
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