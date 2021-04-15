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Назовите всех вратарей сборной Украины - КВИЗ
Начиная с 1992 года
14 апреля отмечали Международный день вратаря. В связи с этим UA-Футбол предлагает вспомнить всех голкиперов, которые когда-либо защищали цвета национальной сборной Украины. Таких всего было 28. Чтобы назвать все фамилии, у вас будет шесть минут. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Также у вас будут подсказки - в левой колонке количество сыгранных матчей и годы выступлений за сборную, в правой – клубы, из которых вратарь вызывался в национальную команду.
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