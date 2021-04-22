На расширенный майский сбор Шевченко вызовет до 30 игроков из клубов УПЛ

Как уже сообщалось ранее, на расширенный сбор национальной команды, который планируется провести с 15 по 22 мая в Харькове, скорее всего, будет вызван полузащитник "Зари" Владислав Кочергин .

Чуть позже стало известно, что с большой долей вероятности среди вызванных окажутся лучший бомбардир сезона Владислав Кулач и самый результативный игрок чемпионата по системе "гол + пас" Андрей Тотовицкий (при благоприятном прогнозе лидер "Десны" вернется в общую группу в начале мая).

Также очень вероятно ожидать в списке Владлена Юрченко, Егора Назарину и Владислава Кабаева из "Зари".

Кроме того, тренерским штабом рассматриваются кандидатуры футболистов "Александрии" - Юрия Панькива, Кирилла Ковальца, Валерия Лучкевича и Валерия Бондаренко.

Всего Андрей Шевченко планирует задействовать на этом сборе до 30 игроков из клубов УПЛ .

Напомним, что следующий сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.