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На расширенный майский сбор Шевченко вызовет до 30 игроков из клубов УПЛ

Национальная сборная Украины
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Тренер посмотрит многих новичков

На расширенный майский сбор Шевченко вызовет до 30 игроков из клубов УПЛ

uaf.ua

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, на расширенный сбор национальной команды, который планируется провести с 15 по 22 мая в Харькове, скорее всего, будет вызван полузащитник "Зари" Владислав Кочергин.

Чуть позже стало известно, что с большой долей вероятности среди вызванных окажутся лучший бомбардир сезона Владислав Кулач и самый результативный игрок чемпионата по системе "гол + пас" Андрей Тотовицкий (при благоприятном прогнозе лидер "Десны" вернется в общую группу в начале мая).

Также очень вероятно ожидать в списке Владлена Юрченко, Егора Назарину и Владислава Кабаева из "Зари".

Кроме того, тренерским штабом рассматриваются кандидатуры футболистов "Александрии" - Юрия Панькива, Кирилла Ковальца, Валерия Лучкевича и Валерия Бондаренко.

Всего Андрей Шевченко планирует задействовать на этом сборе до 30 игроков из клубов УПЛ.

Напомним, что следующий сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.

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В статье: Андрей Шевченко Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Украина Кирилл Ковалец Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) ФК Александрия Владислав Кулач Валерий Лучкевич Владлен Юрченко Владислав Кабаев Егор Назарина Валерий Бондаренко Андрей Панькив
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Источник:
ТаТоТаке

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