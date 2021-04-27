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Один из лидеров Северной Македонии не сыграет с Украиной на Евро из-за тяжелой травмы
Илия Несторовски надолго выбыл из-за травмы "крестов"
archyde
Форвард "
Как сообщает итальянский куб, вчера ему сделали операцию на крестообразных связках левого колена.
Сроков восстановления клуб не дает, однако обычно при таких травмах игрок пропускает до полугода. В любом случае, можно констатировать, что на Евро македонец точно не сыграет.
Отметим, что Северная Македония сыграет с Украиной на групповом этапе.
Несторовски является одним из лидеров своей национальной сборной. На его счету 42 матча и 9 голов в футболке сборной Северной Македонии.
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