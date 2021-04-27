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Один из лидеров Северной Македонии не сыграет с Украиной на Евро из-за тяжелой травмы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Илия Несторовски надолго выбыл из-за травмы "крестов"

Один из лидеров Северной Македонии не сыграет с Украиной на Евро из-за тяжелой травмы

archyde

Новина українською

Форвард "Удинезе" и Северной Македонии Илия Несторовски пропустит грядущий Евро из-за серьезной травмы.

Как сообщает итальянский куб, вчера ему сделали операцию на крестообразных связках левого колена.

Сроков восстановления клуб не дает, однако обычно при таких травмах игрок пропускает до полугода. В любом случае, можно констатировать, что на Евро македонец точно не сыграет.

Отметим, что Северная Македония сыграет с Украиной на групповом этапе.

Несторовски является одним из лидеров своей национальной сборной. На его счету 42 матча и 9 голов в футболке сборной Северной Македонии.

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В статье: Украина Северная Македония Удинезе (Удине) Илия Несторовски
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Источник:
ФК Удинезе

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 17:04
ось і добре
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