Один из лидеров Северной Македонии не сыграет с Украиной на Евро из-за тяжелой травмы

Форвард " Удинезе " и Северной Македонии Илия Несторовски пропустит грядущий Евро из-за серьезной травмы.

Как сообщает итальянский куб, вчера ему сделали операцию на крестообразных связках левого колена.

Сроков восстановления клуб не дает, однако обычно при таких травмах игрок пропускает до полугода. В любом случае, можно констатировать, что на Евро македонец точно не сыграет.

Отметим, что Северная Македония сыграет с Украиной на групповом этапе.

Несторовски является одним из лидеров своей национальной сборной. На его счету 42 матча и 9 голов в футболке сборной Северной Македонии.