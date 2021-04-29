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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украинские легионеры вернутся в расположения сборной перед Евро-2020 последними

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

23 мая подопечные Шевченко сыграют товарищеский матч с Бахрейном

Украинские легионеры вернутся в расположения сборной перед Евро-2020 последними

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

45 дней осталось до стартового поединка сборной Украины на Евро-2020, который команда Андрея Шевченко проведет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов.

Первыми в распоряжение сборной Украины и его тренерского штаба прибудут те футболисты, которые выступают в УПЛ, кроме игроков "Динамо" и "Зари": последний тур Премьер-лиги состоится 9 мая, а киевлян и луганчан еще ожидает финальный поединок Кубка Украина, который пройдет 13 мая в Тернополе.

С прибытием в лагерь национальной команды легионеров, которых Андрей Шевченко приглашал на мартовские матчи отбора ЧМ-2022, все несколько сложнее.

Возможно, одновременно с футболистами клубов УПЛ в лагерь "сине-желтых" прибудут представители "Ференцвароша", ведь последний тур чемпионата Венгрии пройдет 8 мая.

Футболисты, которые выступают в чемпионатах Бельгии, Италии, Испании и Англии, не окажутся в распоряжении тренерского штаба национальной команды ранее 24 мая. Ведь последние туры в Про Лиге, Серии А, Ла Лиге и Премьер-лиге запланировано на 23 мая.

В свою очередь Александр Зинченко с "Манчестер Сити" и / или Андрей Лунин с "Реала" могут приехать в сборную еще позже. Клубы обеих Украинский уже провели первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. 4-5 мая состоятся ответные матчи, тогда и станет известно, сыграет кто-то из них (или даже оба) 29 мая в финальном поединке ЛЧ в Стамбуле.

Товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2020

23 мая (воскресенье)

Украина - Бахрейн. Харьков

3 июня (четверг)

Украина - Сев. Ирландия

7 июня (понедельник)

Украина - Кипр

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.04.2021 в 16:32
надо было закончить ЧУ и розыгрыш КУ 30 апреля. Наигрывать состав без легионеров - нафик они нужны... Не смешно... Во придурки в УАФ !!! Зачем ломать и делать хуже для команд УПЛ ??? Теперь тренеры некоторых команд жалуются...А нефик было соглашаться !!! Кто не давал согласие - здесь поносили ого-го...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.04.2021 в 16:06
Тоді питання: для чого було переносити на тиждень?
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Зритель (Харьков)
29.04.2021 в 15:09
И зачем было календарь УПЛ ломать?
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