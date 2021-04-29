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Украинские легионеры вернутся в расположения сборной перед Евро-2020 последними
23 мая подопечные Шевченко сыграют товарищеский матч с Бахрейном
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
45 дней осталось до стартового поединка сборной Украины на Евро-2020, который команда Андрея Шевченко проведет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов.
Первыми в распоряжение сборной Украины и его тренерского штаба прибудут те футболисты, которые выступают в УПЛ, кроме игроков "Динамо" и "Зари": последний тур Премьер-лиги состоится 9 мая, а киевлян и луганчан еще ожидает финальный поединок Кубка Украина, который пройдет 13 мая в Тернополе.
С прибытием в лагерь национальной команды легионеров, которых Андрей Шевченко приглашал на мартовские матчи отбора ЧМ-2022, все несколько сложнее.
Возможно, одновременно с футболистами клубов УПЛ в лагерь "сине-желтых" прибудут представители "Ференцвароша", ведь последний тур чемпионата Венгрии пройдет 8 мая.
Футболисты, которые выступают в чемпионатах Бельгии, Италии, Испании и Англии, не окажутся в распоряжении тренерского штаба национальной команды ранее 24 мая. Ведь последние туры в Про Лиге, Серии А, Ла Лиге и Премьер-лиге запланировано на 23 мая.
В свою очередь Александр Зинченко с "Манчестер Сити" и / или Андрей Лунин с "Реала" могут приехать в сборную еще позже. Клубы обеих Украинский уже провели первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. 4-5 мая состоятся ответные матчи, тогда и станет известно, сыграет кто-то из них (или даже оба) 29 мая в финальном поединке ЛЧ в Стамбуле.
Товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2020
23 мая (воскресенье)
Украина - Бахрейн. Харьков
3 июня (четверг)
Украина - Сев. Ирландия
7 июня (понедельник)
Украина - Кипр
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