Украинские легионеры вернутся в расположения сборной перед Евро-2020 последними

45 дней осталось до стартового поединка сборной Украины на Евро-2020, который команда Андрея Шевченко проведет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов.

Первыми в распоряжение сборной Украины и его тренерского штаба прибудут те футболисты, которые выступают в УПЛ, кроме игроков "Динамо" и "Зари": последний тур Премьер-лиги состоится 9 мая, а киевлян и луганчан еще ожидает финальный поединок Кубка Украина, который пройдет 13 мая в Тернополе.

С прибытием в лагерь национальной команды легионеров, которых Андрей Шевченко приглашал на мартовские матчи отбора ЧМ-2022, все несколько сложнее.

Возможно, одновременно с футболистами клубов УПЛ в лагерь "сине-желтых" прибудут представители "Ференцвароша", ведь последний тур чемпионата Венгрии пройдет 8 мая.



Футболисты, которые выступают в чемпионатах Бельгии, Италии, Испании и Англии, не окажутся в распоряжении тренерского штаба национальной команды ранее 24 мая. Ведь последние туры в Про Лиге, Серии А, Ла Лиге и Премьер-лиге запланировано на 23 мая.

В свою очередь Александр Зинченко с "Манчестер Сити" и / или Андрей Лунин с "Реала" могут приехать в сборную еще позже. Клубы обеих Украинский уже провели первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. 4-5 мая состоятся ответные матчи, тогда и станет известно, сыграет кто-то из них (или даже оба) 29 мая в финальном поединке ЛЧ в Стамбуле.

Товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2020

23 мая (воскресенье)

Украина - Бахрейн. Харьков

3 июня (четверг)

Украина - Сев. Ирландия



7 июня (понедельник)

Украина - Кипр