Буяльский и три новичка. Шевченко назвал расширенный состав сборной на сбор перед Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на майский сбор, по итогам которого определится состав "сине-желтых", который будет представлять страну на финальном турнире чемпионата Европы.

В списке - 35 исполнителей, большинство из которых представляют украинские клубы.

Отметим, что абсолютных новичков в списке трое - Это Богдан Леднев, Георгий Судаков и Артем Бондаренко.

Также стоит отметить вызов Витаплия Буяльского, Виктора Корниенко и Александра Андриевского.

Не вошли в состав травмированные "горняки "Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Валерий Бондарь.

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").

Напомним, что этот сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.