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Буяльский и три новичка. Шевченко назвал расширенный состав сборной на сбор перед Евро

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Всего в списке 35 исполнителей

Буяльский и три новичка. Шевченко назвал расширенный состав сборной на сбор перед Евро

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на майский сбор, по итогам которого определится состав "сине-желтых", который будет представлять страну на финальном турнире чемпионата Европы.

В списке - 35 исполнителей, большинство из которых представляют украинские клубы.

Отметим, что абсолютных новичков в списке трое - Это Богдан Леднев, Георгий Судаков и Артем Бондаренко.

Также стоит отметить вызов Витаплия Буяльского, Виктора Корниенко и Александра Андриевского.

Не вошли в состав травмированные "горняки "Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Валерий Бондарь.

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").

Напомним, что этот сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (30)
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cucumber (Киев)
30.04.2021 в 17:35
Коваленко схоже у Шеви талісман, як колись возили Тимощука, бо казали, що у роздягальні нема кращого, веселішого і дотепнішого зо всіх тих, що гріють лаву у своїй команді.Скоріш небо впаде на землю аніж Вітьок не буде у складі збірної. вася огурцов.
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 17:37
Складається враження, що за нього платять Шеві щоб він возив його з собою всюди. Іншого пояснення я не знаходжу.
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0
-1
MaximSK (Киев)
30.04.2021 в 17:43
Он наверное все еще верит в талант Коваленко, но он без игровой практики уже полгода, когда будет играть в своем клубе, тогда можно было вызывать, а так это глупо. Он занимает чужое место, например Бульяского.
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0
-1
52valera@ukr.net (Киев)
30.04.2021 в 17:52
Про Тимощука - в точку, бездарь полная, но компанейский
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0
-1
MaximSK (Киев)
30.04.2021 в 17:34
Среди полузащитников много игроков которых можно убирать, они не тянут уровень Евро, как можно вызывать Судакова, Бондаренко, Коваленко и Леднева? Они даже за свои клубы не играют, реально верит что они могут выстрелят сразу причем на Евро? Если он в это верит, либо глупый либо наивный.
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+2
0
Ol-g (Одесса)
30.04.2021 в 17:34
Напы переселись. Десятилетиями был выбор.
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+1
0
Ol-g (Одесса)
30.04.2021 в 17:34
перевелись
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+1
0
52valera@ukr.net (Киев)
30.04.2021 в 17:50
так я ж об этом. В Украине всегда были напы Блохин, Бышовец, Беланов, Заваров, Шевченко, да еще много, много. Где??? Какого хрена пропали? Ой, ребята все не так, все не так, ребята!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 17:57
Может тренера такие талантливые?
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
30.04.2021 в 17:29
Кулач хорошо цепляется за мяч и играет на опережение, но дриблинга и скорости особой нет. За счёт настырности и нацеленности на ворота пока в лидерах по забитым. В сборной может не прижиться ( та то таке )...
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+3
0
MaximSK (Киев)
30.04.2021 в 17:45
Кулач низкого роста, вряд ли на серьезном уровне у него что-то получится.Его очень легко нейтрализуют защитники
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0
0
Лекарь (село Дарница)
30.04.2021 в 17:28
Пасаны, а Шева чё нах, прозрел? Буя позвал. Наверное, чтоб потом отчислить.
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+3
0
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Динамо-машина (Киев)
30.04.2021 в 17:54
Это что бы общественность от.ъе.ба.ла.сь!
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0
0
Dr. House (Поділля)
30.04.2021 в 17:27
Зайві будуть, якщо хтось не зазнає травми: Лунін, Сирота, Корнієнко, Судаков, Андрієвський, Лєднєв, Бондаренко, Шепелєв і нажаль Буяльський, який не входить в схеми, а не Коваленко.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 17:24
Не пробувати на розширених зборах найкращого бомбардира УПЛ Кулача і далі витрати соплі Коваленку --- це не розумно.
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+3
0
megrivan (Курячі Лози)
30.04.2021 в 17:24
Надо было Кулача взять. Он сейчас сильнее, чем Зубков.
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+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.04.2021 в 17:23
А с какого перепуга бревно Коваленко в составе? Он же греет лавку! А у Буи операция на носу, не стоит реагировать на Шевыны подачки...
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 17:25
Коваленку в збірну будуть возити навіть в гіпсі.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 17:28
Шева не верит клубным докторам. Не первый раз вызывает травмированных и, после заключения врачей сборной, отправляет домой!Дурдом...
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 17:18
15 игроков из списка прибудут в сборную не ранее 14 мая. 9 игроков прибудут числа 24-25. ещё трое может и позже. кому нужно было кроить последние туры ЧУ и смысл? .
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+2
0
52valera@ukr.net (Киев)
30.04.2021 в 17:14
Простите за наивность, а почему у нас нет нападающих? Я из 80-х - Блохин, Бышовец, Беланов и т.д.
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
30.04.2021 в 17:13
Народ, хто знає, скажіть. Заявку збільшено до 26 гравців. То воротарів лишається в заявці 3, як і раніше?
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0
0
Djon (Киев)
30.04.2021 в 17:11
Зрозуміло, що керманичу збірної відніше, кого брати, але навіщо запрошувати не граючих Коваленко, Пятова та Ярмоленка?І при цьому не запросити найкращого (на даний час) бомбардира УПЛ Кулача.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 17:22
Кулач не сдал экзамен по предмету "СХЕМА" . .
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+2
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
30.04.2021 в 17:10
Убрать Бондаренко ( пока очень сырой и нестабильный), добавить Юрченко...
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 17:23
Бондаренко вызван по особому мнению...
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
30.04.2021 в 17:09
Якщо є Коваленко, то можна було б і Шведа
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 17:24
и Селезня
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
30.04.2021 в 17:07
Нападаючим можна не паритися. Конкуренції - нуль. В заявку на Євро попадають всі. Не буде ж Шевченко брати менше трьох на цілий турнір... Хоч би Кулача чи Кравця викликали, для конкуренції...
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 17:27
На розширених зборах Кулача можна спробувати. Чи не з блатних? З Буяльським вже обісрався.
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+2
0


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