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Буяльский и три новичка. Шевченко назвал расширенный состав сборной на сбор перед Евро
Всего в списке 35 исполнителей
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
В списке - 35 исполнителей, большинство из которых представляют украинские клубы.
Отметим, что абсолютных новичков в списке трое - Это Богдан Леднев, Георгий Судаков и Артем Бондаренко.
Также стоит отметить вызов Витаплия Буяльского, Виктора Корниенко и Александра Андриевского.
Не вошли в состав травмированные "горняки "Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Валерий Бондарь.
Расширенный состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").
Напомним, что этот сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.
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