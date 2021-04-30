Шевченко: Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но остаюсь глубоко украинцем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей национальной идентичности.

- Вы чувствуете себя гражданином мира или все-таки украинцем?

- Где бы вы не были, прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства.

Но я остаюсь глубоко украинцем. И меня очень беспокоит то, что происходит в моей стране в последние годы.