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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко: Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но остаюсь глубоко украинцем

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Андрей Николаевич рассказал о своей национальной идентичности

Шевченко: Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но остаюсь глубоко украинцем

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей национальной идентичности.

- Вы чувствуете себя гражданином мира или все-таки украинцем?

- Где бы вы не были, прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства.

Но я остаюсь глубоко украинцем. И меня очень беспокоит то, что происходит в моей стране в последние годы.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
corriere.it

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Комментарии (18)
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Bogdan36 (Kiev)
30.04.2021 в 20:01
Андрей Шевченко... пришел домой, поговорил на чистейшем английском с женой американкой, проверил домашние задания опять таки на чистейшем английском у Кристиана и Джордана, дал интервью интернет-порталу Юа-футбол на чистейшем русском, а у самого в душе "как же там Украина..."
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0
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Водитель трамвая (Бухарест)
30.04.2021 в 19:47
Самые щырые патриоты и свидомые украинцы - это Суркисы, они вышыванки носят и гимн спивают, ну а то, что налоги не платят - та то ерунда, это для страны не главное...
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0
0
MU777777 (Дергачи)
30.04.2021 в 19:39
Ха-ха-ха! И таких "патриотов" пол страны! Особенно маланец Беня, который всё замутил..с тремя паспортами! Слава...
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0
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Andrik_zp (Запоріжжя)
30.04.2021 в 19:39
"Я живу в Лондоне и меня очень беспокоит" - не очень верится
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
30.04.2021 в 19:36
А шо, вывчывшы мову, Шевченко станет щырым украинцем чы ни?
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
30.04.2021 в 19:15
Ну где-то очень очень глубоко.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
30.04.2021 в 19:13
По менталитету он украинец. Сватовство. кумовство. блатовство.
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 18:59
На словах ти глибоко українець, а по фактах ти російськомовний англо-американець.
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+7
0
KDK2020 (Киев)
30.04.2021 в 19:03
навряд чи англо-американець - то формальність. залишається тільки перша частина - "російськомовний".
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+6
0
avatar
ukrop68 (Львів)
30.04.2021 в 18:53
Українець,який не говорить українською! Це те саме,як любити жінок,але спати з чоловіками!
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+7
-1
avatar
Wreck (Киев)
30.04.2021 в 18:54
Виноват совок, а не он.
Ответить
+2
-7
KDK2020 (Киев)
30.04.2021 в 18:59
Я народився не під Києвом у селі, а в Луганську. Й ніякий совок мені не завадив вивчити українську мову. Й таки так, у них подвійне громадянство: британське і американське. І імена - одразу відчувається, який батько патріот.
+8
0
krakow (Херсон)
30.04.2021 в 19:05
Мабуть,украiнець,сидить дуже глибоко.
Ответить
+4
0
Dr. House (Поділля)
30.04.2021 в 18:38
А как могут быть двойные гражданства? Уже разрешили?
Ответить
+6
0
Григорий Листопадов
30.04.2021 в 18:42
У нас нет,а в Англии-да.Они англичане или американцы,а второе гражданство-украинцы.
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+4
0
ВасяКулебяка (Козливка)
30.04.2021 в 18:48
Американцы-англичане, украинское гражданство им не нужно
+4
0
KDK2020 (Киев)
30.04.2021 в 19:00
А де вони українське громадянство могли отримати, якщо народжувалися поза Україною?
+4
-1
ts0y (Чернигов)
30.04.2021 в 19:05
Можна в консульстві отримати, якщо один з батьків українець, але це явно не той випадок)
+6
0


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