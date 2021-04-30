Национальная сборная Украины
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Шевченко: Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но остаюсь глубоко украинцем
Андрей Николаевич рассказал о своей национальной идентичности
Главный тренер
- Вы чувствуете себя гражданином мира или все-таки украинцем?
- Где бы вы не были, прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства.
Но я остаюсь глубоко украинцем. И меня очень беспокоит то, что происходит в моей стране в последние годы.
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Источник:corriere.it
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Комментарии (18)
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Водитель трамвая (Бухарест)
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pilips111 (Чернигов)
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