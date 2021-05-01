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Шевченко довызвал Коноплянку в сборную Украины
В расширенном списке главной команды на данный момент 36 игроков
sport24
УАФ сообщает, что главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко довызвал в команду вингера донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянку.
Вчера, коуч главной команды страны объявил расширенный список кандидатов на майский сбор, по итогам которого определится состав "сине-желтых", который будет представлять страну на финальном турнире чемпионата Европы. Всего Шевченко хочет посмотреть 35 футболистов.
В текущем сезоне во всех турнирах 31-летний Коноплянка принял участие в 14 матчах, в которых не записал на свой счет ни одного результативного действия.
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