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Шевченко довызвал Коноплянку в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В расширенном списке главной команды на данный момент 36 игроков

Шевченко довызвал Коноплянку в сборную Украины

sport24

Новина українською

УАФ сообщает, что главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко довызвал в команду вингера донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянку.

Вчера, коуч главной команды страны объявил расширенный список кандидатов на майский сбор, по итогам которого определится состав "сине-желтых", который будет представлять страну на финальном турнире чемпионата Европы. Всего Шевченко хочет посмотреть 35 футболистов.

В текущем сезоне во всех турнирах 31-летний Коноплянка принял участие в 14 матчах, в которых не записал на свой счет ни одного результативного действия.

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Шевченко Национальная сборная Украины
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Комментарии (31)
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
01.05.2021 в 19:07
Вы еще не слышали наш ансамбль, послушайте. Во-первых, у нас великолепный певец. Очень хороший парень. Отзывчив, всегда одолжит. Не курит, не пьет. Слова от него не услышишь. Мухи не обидел. Травинки не сорвал. Ну, конечно, когда поет, то заставляет желать лучшего. Но вышивает. Прекрасный парень. Мы его держим. А вот пианист – большой общественник: взносы, культпоходы, все мероприятия на нем. Конечно, мы стараемся, чтоб он поменьше играл на рояле, но если он вырывается. Разве его выгонишь? Он сам кого хочешь выгонит. К саксофонисту не подходи: он сейчас лечится от запоя. В трезвом виде он тоже способный парень, но, к сожалению, не в музыке… Он спортсмен – гиревик. Сейчас ему надо лечиться, кто ж его выгонит? А эта женщина у контрабаса – мать двоих детей. Конечно, она не может держать ритм. Разве у вас поднимается рука ее выставить – двое малышей плачут, ищут отца. Пусть она поиграет, что делать? Этих трубачей мы подобрали на улице: пропадали ребята. Так здесь они хотя бы в тепле… Ударник вам не понравится, я уверен. Он уже давно никому не нравится, но ему два месяца до пенсии. Пусть человек доиграет. Мы же не звери… Теперь вы поняли, почему наш ансамбль так звучит?! М. Жванецкий
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0
0
Litb@rski (Кёльн)
01.05.2021 в 19:07
И что этот по пояс деревянный буратин будет делать в сборной.....
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0
0
kapkan (Луганск)
01.05.2021 в 19:01
Это неуважение к молодежи!!! Кочергин,Кабаев,Кулач..этот список можно продолжать!!!Но,видно, не для них сборная!!!
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+2
-1
ulych (Запоріжжя)
01.05.2021 в 18:47
ахмєтхан, виявляється, бажає підзаробити не тільки на бразильєрах. Дзвінок Шеві - Андрюха, а судачка ти такі пріпіши. Ну і Канаплянка иам должен бить. Панял? Шева - нє праблєма...
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+2
-4
kalimeras21 (Город)
01.05.2021 в 19:03
зелемхан - звонок англичанину шеве - эндрю - ты Ракицкого не бери..щева- ноу пытань
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0
-1
Dr. House (Поділля)
01.05.2021 в 19:05
Мальчик распятый, смени трусики...
0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
01.05.2021 в 18:46
Грусть,печаль......Пол сборной ЛАВОЧНИКИ!Буяльского жаль. Шева знает что у него травма, нужна операция, но что бы молчали, вызвал, а потом скажет что у него травма Но вызвать хохотуна, без игровой практики, с травмой, это полный аут.Видать очередной собиратель футболок.Ещё Милю и кормильца пусть позовёт.
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+3
-1
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Динамо-машина (Киев)
01.05.2021 в 18:39
Постаревший и главное травмированный лавочник! Дело тимощука живёт! Ну любят у нас брать в сборную за "былые заслуги". Совок.
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+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.05.2021 в 18:39
За які послуги ⚽?
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 18:58
Карифан.
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0
0
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simargl (Чернигов)
01.05.2021 в 18:38
Дрим-Тим пешеходов . Даже не смешно ...
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+2
-2
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ШашлычОк (Черкассы)
01.05.2021 в 18:37
а чмурла че не вызвал ? такой же иналендо как и конопа. не справедливо неее
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+1
-3
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Динамо-машина (Киев)
01.05.2021 в 18:41
А пас на Цыганкова с Испанией? А гол Швейцарии? А что Конопа? После матча с Сербией никакой, а это уже 2 года прошло!
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+4
0
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2021 в 18:32
Тупорылый Пазик -- дебил...!!!
Ответить
+2
-3
тутти-10 (Сумська область)
01.05.2021 в 18:23
Женя прочитав в неті список викликаних у збірну і дзвонить Шевченку"Андрюха, что за діч?". Шевченко:"Жека, базара ноль, падєжжай". P.S. А Кочергін? Нах треба, він байки травити не вміє.P.S.2. А Скрипник переймався, що гравці будуть виснажені. Наївна душа. Кого із Зорі викликали?! Поки судакових-коноплянок нашкрібаємо, то місця не залишиться(
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+7
-1
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dimonxman again (London)
01.05.2021 в 18:22
14 игр, ни одного результативного действия. И это в чемпионате Украины! Так опуститься надо еще уметь....
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+9
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.05.2021 в 18:18
Нахрена,за былые заслуги? Бред полный,есть куча игроков центра поля и можно играть без вингеров, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Шапаренко,Буяльский могут сыграть в старте
Ответить
+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 18:03
А може краще Кулача, чи компанія дорожче?
Ответить
+5
-3
Dr. House (Поділля)
01.05.2021 в 18:07
А чим Кулач заслужив? Тим що забив 13 голів за Ворсклу? І що? Минулого року волали де Філіпов?! І де той Філіпов? Ось сьогодні буде у Кулача шанс. Хай доводить.
Ответить
+2
-3
makernew (Alexandriya - Kiev)
01.05.2021 в 18:11
А чем коноплянка заслужил? Лавочкой или травмой?
+4
0
Dr. House (Поділля)
01.05.2021 в 18:13
Коноплянка заслужив навіть двома голами сърбам. Краще нього зміщення зліва із ударом правою в дальній кут на дриблінгу в збірній ніхто не виконує. Ще запитання?
0
-5
makernew (Alexandriya - Kiev)
01.05.2021 в 18:16
Меседж шевы был однозначный - в сборной игроки с практикой, и где у конопы или у коваленко практика? Опыт это хорошо, нобез тонуса и игровой практики этигроки нулевые
+3
0
Dr. House (Поділля)
01.05.2021 в 18:19
Там где и у Лунина, Пятова, Ярмоленко, Корниенко, Судакова, Тымчика, Коваленко, Андриевского, Михайличенко...
+1
0
makernew (Alexandriya - Kiev)
01.05.2021 в 18:22
Да и эти игроки лишние... Но блин у шевы нет своего мнения, скорее всего этих игроков ему просто навязывают
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 19:02
То по вашому якщо 13 забив то не заслужив, а якщо весь сезон банку грів то заслужив?
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.05.2021 в 17:53
Уж лучше Конопа чем Ковалини...)))
Ответить
+1
-1
makernew (Alexandriya - Kiev)
01.05.2021 в 18:16
Оба не для сборной
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
01.05.2021 в 17:42
Анекдоты травить??
Ответить
+9
-1
balamyt (Boston)
01.05.2021 в 18:03
Анекдоты тоже важный расслабляющий элемент подготовки ,но если серьезно ..то я пока не вижу Вингера в СБУ лучше Коноплянки...даже на одной ноге..Поэтому он с Ярмоленко по прежнему могут помоч СБУ и Шевченко
Ответить
+1
-3
makernew (Alexandriya - Kiev)
01.05.2021 в 18:12
Он как вингер хорош был только в днепре, дальше он только хороший лавочник, тем более писали, что у него травма....
+4
0
oda1979 (Запорожье)
01.05.2021 в 18:38
Вингер должен бегать быстрее ветра. Коноплянка давно уже пешеход
+1
0


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