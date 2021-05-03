Шевченко: Я хотел бы потренировать в Италии. После Евро посмотрю по сторонам

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что хотел бы поработать в итальянской Серии А.

"Я хотел бы потренировать в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб.

Сейчас я сосредоточен на сборной, скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, но потом посмотрю по сторонам

Сначала я не чувствовал себя готовым к этой работе, (имеется ввиду, со сборной Украины - прим), потом изучил, проанализировал команду и понял, что ей нужно. Я попросил Мальдеру и Тассотти помочь мне, и я доволен этим выбором. Мне очень нравится быть тренером. Тренировать "Милан"? Это мечта", - сказал Шевченко.