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Шевченко: Я хотел бы потренировать в Италии. После Евро посмотрю по сторонам
Андрей Николаевич заявил о желании поработать с клубами
Главный тренер
"Я хотел бы потренировать в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб.
Сейчас я сосредоточен на сборной, скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, но потом посмотрю по сторонам
Сначала я не чувствовал себя готовым к этой работе, (имеется ввиду, со сборной Украины - прим), потом изучил, проанализировал команду и понял, что ей нужно. Я попросил Мальдеру и Тассотти помочь мне, и я доволен этим выбором. Мне очень нравится быть тренером. Тренировать "Милан"? Это мечта", - сказал Шевченко.
Напомним, что ранее УАФ заявляла о том, что договорилась с Шевенко о продлении контракта до 2022 года, однако официально об этом объявлено пока что не было.
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