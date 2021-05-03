  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Я хотел бы потренировать в Италии. После Евро посмотрю по сторонам
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Я хотел бы потренировать в Италии. После Евро посмотрю по сторонам

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей Николаевич заявил о желании поработать с клубами

Шевченко: Я хотел бы потренировать в Италии. После Евро посмотрю по сторонам

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что хотел бы поработать в итальянской Серии А.

"Я хотел бы потренировать в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб.

Сейчас я сосредоточен на сборной, скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, но потом посмотрю по сторонам

Сначала я не чувствовал себя готовым к этой работе, (имеется ввиду, со сборной Украины - прим), потом изучил, проанализировал команду и понял, что ей нужно. Я попросил Мальдеру и Тассотти помочь мне, и я доволен этим выбором. Мне очень нравится быть тренером. Тренировать "Милан"? Это мечта", - сказал Шевченко.

Напомним, что ранее УАФ заявляла о том, что договорилась с Шевенко о продлении контракта до 2022 года, однако официально об этом объявлено пока что не было.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сalciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
c99baf (Харьков)
03.05.2021 в 20:22
Вот он -патриотизм мля...
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
03.05.2021 в 20:01
В Сассуоло, похоже там скоро место освободится
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
03.05.2021 в 20:03
мне кажется после евро у шевы будет полное сосуоло , хотя надеюсь на обратное )) .
Ответить
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
03.05.2021 в 19:50
До Інтера?
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
03.05.2021 в 19:39
Хто такий Шевенок? ("УАФ заявляла про те, що домовилася з Шевенком")
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
03.05.2021 в 19:08
Разве что юниорскую команду третьего дивизиона. Не тренер ты Андрюха, не твое это
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2021 в 18:34
Такий глибокий українець що аж всикається, так хоче в Італію. Вже з казахами "заробив" на Італію...
Ответить
+6
-2
magnum power (БОМЖ)
03.05.2021 в 18:31
бути тренером України - це просто пригода? зовсім недавно хтось про патріотизм розповідав.
Ответить
+6
-1
Broterhood
03.05.2021 в 18:16
Ох Андрій Миколайович, не кажіть гоп...
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...