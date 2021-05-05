Два игрока Динамо рискуют пропустить сборы национальной команды к Евро-2020

В матче с Мариуполем "Динамо" сыграет без двух полузащитников, которые попали в расширенный список Андрея Шевченко для подготовки к Евро-2020.

Владимир Шепелев и Александр Андриевский — рискуют пропустить и сборы национальной команды, которые начинаются 15 мая в Харькове.

Как сообщает источник, у Андриевского повреждена боковая связка колена, из-за этого он не играл и в минувшем туре УПЛ — против "Ворсклы". Шепелев травмировал спину как раз в поединке в Полтаве.

В ближайшее время медицинский штаб сборной, по всей видимости, примет какое-то решение в отношении этих исполнителей. Не исключено, что в расширенном списке Андрея Шевченко снова произойдут изменения.

Напомним, что этот сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.