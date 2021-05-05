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Два игрока Динамо рискуют пропустить сборы национальной команды к Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андриевский повредил колено, у Шепелева - травма спины

Два игрока Динамо рискуют пропустить сборы национальной команды к Евро-2020

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В матче с Мариуполем "Динамо" сыграет без двух полузащитников, которые попали в расширенный список Андрея Шевченко для подготовки к Евро-2020.

Владимир Шепелев и Александр Андриевский — рискуют пропустить и сборы национальной команды, которые начинаются 15 мая в Харькове.

Как сообщает источник, у Андриевского повреждена боковая связка колена, из-за этого он не играл и в минувшем туре УПЛ — против "Ворсклы". Шепелев травмировал спину как раз в поединке в Полтаве.

В ближайшее время медицинский штаб сборной, по всей видимости, примет какое-то решение в отношении этих исполнителей. Не исключено, что в расширенном списке Андрея Шевченко снова произойдут изменения.

Напомним, что этот сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Александр Андриевский Владимир Шепелев
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (2)
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vabo70
05.05.2021 в 15:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
05.05.2021 в 13:56
почему состояние игрока, его возможность тренироваться, играть окончательно определяет медицина сборной. Если игрок травмирован по заключению медслужбы клуба, нафик его вызывать в сборную? Недоверие? Показать своё превосходство? .
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-2


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