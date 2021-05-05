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Паст: Глухарей в сборную Украины не берут
Из Десны на грядущий сбор вызов не получил никто
Голкипер "
- Недавно Андрей Шевченко обнародовал расширенный список футболистов, которые будут участвовать в подготовке к Евро. Там не оказалось ни одного игрока "Десны", как так?
– Наверное, не вписываются в модель игры сборной Украины. В "Заре" тоже есть неплохие ребята, у нас в "Десне" можно было какой-то шанс дать.
- Кого бы ты вызвал из "Десны" в сборную Украины?
– Тотовицкого, Будковского и Калитвинцева, эту тройку бы вызвал. Ну и Евгения Паста можно, если бы я вызвал, то так бы и сделал (смеется).
- Кто по твоему мнению из тех, кто есть в заявке, не заслуживает вызова в сборную?
– Нет таких, все заслуженно получают вызов. Я думаю, что туда просто так не попадают, глухарей в сборную Украины не берут.
- В рамках подготовки в Евро, "сине-желтые" проведут два спарринга, против Бахрейна и Кипра. Думаешь они действительно нужны?
- Мое мнение, что это для того, чтобы проверить молодежь, кто подойдет, кто нет. Основная обойма есть, а там уже будут смотреть дебютантов.
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