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Паст: Глухарей в сборную Украины не берут

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Из Десны на грядущий сбор вызов не получил никто

Паст: Глухарей в сборную Украины не берут

Новина українською

Голкипер "Десны" Евгений Паст высказался относительно будущей заявки сборной Украины и подготовке к Евро.

- Недавно Андрей Шевченко обнародовал расширенный список футболистов, которые будут участвовать в подготовке к Евро. Там не оказалось ни одного игрока "Десны", как так?

– Наверное, не вписываются в модель игры сборной Украины. В "Заре" тоже есть неплохие ребята, у нас в "Десне" можно было какой-то шанс дать.

- Кого бы ты вызвал из "Десны" в сборную Украины?

– Тотовицкого, Будковского и Калитвинцева, эту тройку бы вызвал. Ну и Евгения Паста можно, если бы я вызвал, то так бы и сделал (смеется).

- Кто по твоему мнению из тех, кто есть в заявке, не заслуживает вызова в сборную?

– Нет таких, все заслуженно получают вызов. Я думаю, что туда просто так не попадают, глухарей в сборную Украины не берут.

- В рамках подготовки в Евро, "сине-желтые" проведут два спарринга, против Бахрейна и Кипра. Думаешь они действительно нужны?

- Мое мнение, что это для того, чтобы проверить молодежь, кто подойдет, кто нет. Основная обойма есть, а там уже будут смотреть дебютантов.

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В статье: Евгений Паст Украина Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.05.2021 в 21:36
Кернозенка в збірну!
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