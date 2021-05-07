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Шевченко: Суперлига разрушит такие страны, как Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич выступил против создания Суперлиги

Шевченко: Суперлига разрушит такие страны, как Украина

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свое мнение относительно создания европейской Суперлиги.

"Так разрушается футбол, традиции. Я так и не понял формулу, которую они изобрели.

Футболу нужны шоу и деньги, но как сказал Гвардиола, нет смысла создавать турнир, из которого никто не вылетает.

Это очень плохо представленный проект, он разрушит такие страны, как Украина, как и многие другие, где родились великие таланты. И это нанесет ущерб культуре футбола. Модель Лиги чемпионов со временем меняется, но дает возможность участвовать всем", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Суперлига
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Источник:
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
07.05.2021 в 00:25
То есть Суперлига является угрозой национальной безопасности?))) Нужно было всех организаторов на миротворец добавить?) Мда уж.. Шева с годами так и не научился грамотно выражать свои мысли)
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