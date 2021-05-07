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Шевченко: Суперлига разрушит такие страны, как Украина
Андрей Николаевич выступил против создания Суперлиги
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер
"Так разрушается футбол, традиции. Я так и не понял формулу, которую они изобрели.
Футболу нужны шоу и деньги, но как сказал Гвардиола, нет смысла создавать турнир, из которого никто не вылетает.
Это очень плохо представленный проект, он разрушит такие страны, как Украина, как и многие другие, где родились великие таланты. И это нанесет ущерб культуре футбола. Модель Лиги чемпионов со временем меняется, но дает возможность участвовать всем", - сказал Шевченко.
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