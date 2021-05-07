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Пятов покинет сборную Украины после Евро-2020
Об этом заявил сам вратарь
ffu.ua
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов подтвердил информацию о том, что намерен отправиться на Евро-2020, после чего закончит карьеру в
Об этом сам вратарь заявил в интервью директору ТК "Футбол" Александру Денисову.
Напомним, что Андрей Пятов выступает за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей за сборную. Вместе с командой он съездил на чемпионат мира 2006 года, а также Евро-2012 и Евро-2016.
По количеству поединков за команду Пятов занимает пятое место в истории сборной Украины, однако в ближайшее время может войти в топ-тройку, если обгонит Олега Гусева (98 матчей) и Руслана Ротаня (100 матчей).
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