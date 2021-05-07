  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пятов покинет сборную Украины после Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов покинет сборную Украины после Евро-2020

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Об этом заявил сам вратарь

Пятов покинет сборную Украины после Евро-2020

ffu.ua

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов подтвердил информацию о том, что намерен отправиться на Евро-2020, после чего закончит карьеру в сборной Украины.

Об этом сам вратарь заявил в интервью директору ТК "Футбол" Александру Денисову.

Напомним, что Андрей Пятов выступает за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей за сборную. Вместе с командой он съездил на чемпионат мира 2006 года, а также Евро-2012 и Евро-2016.

По количеству поединков за команду Пятов занимает пятое место в истории сборной Украины, однако в ближайшее время может войти в топ-тройку, если обгонит Олега Гусева (98 матчей) и Руслана Ротаня (100 матчей).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
07.05.2021 в 17:39
Он поедет на Евро?? Просидев весь сезон на скамейке? Как это вообще?
Ответить
+2
-1
oleg dynamo (львівська)
07.05.2021 в 17:28
так він рік назад збірну залишив?
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...