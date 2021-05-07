Пятов: Не страшно было завершить карьеру, хуже было вовсе не начать

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал свое решение завершить карьеру в сборной Украины после Евро-2012 .

"Не страшно было завершить, хуже было вовсе не начать. Спасибо всем. Держите за команду кулаки", – написал Пятов в Инстаграме.

Напомним, что Андрей Пятов выступает за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей за сборную. Вместе с командой он съездил на чемпионат мира 2006 года, а также Евро-2012 и Евро-2016.

По количеству поединков за команду Пятов занимает пятое место в истории сборной Украины, однако в ближайшее время может войти в топ-тройку, если обгонит Олега Гусева (98 матчей) и Руслана Ротаня (100 матчей).