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Пятов: Не страшно было завершить карьеру, хуже было вовсе не начать
Голкипер покинет сборную Украины после Евро
instagram.com/piat30
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал свое решение
"Не страшно было завершить, хуже было вовсе не начать.
Спасибо всем. Держите за команду кулаки", – написал Пятов в Инстаграме.
Напомним, что Андрей Пятов выступает за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей за сборную. Вместе с командой он съездил на чемпионат мира 2006 года, а также Евро-2012 и Евро-2016.
По количеству поединков за команду Пятов занимает пятое место в истории сборной Украины, однако в ближайшее время может войти в топ-тройку, если обгонит Олега Гусева (98 матчей) и Руслана Ротаня (100 матчей).
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