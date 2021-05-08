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Бондаренко о посвящении в сборной: С пением у меня не очень, с танцами тоже не сложилось
Дебютный вызов для игрока
Арендованный у "Шахтера" полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко рассказал о своих эмоциях от вызова в сборную Украины:
"- Артем, как ты узнал, что попал в расширенный состав сборной Украины?
- Эту новость сообщили мне друзья, которые узнали о ней из Интернета. Конечно, было очень приятно, ведь играть за главную команду страны мечтает каждый уважающий себя футболист. Я не исключение.
- 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с Бахрейном, а перед этим на новичков ждет посвящение...
- Ох, как говорится, не сыпьте соль на раны. С пением у меня не очень.
- Mоже, тогда танец?
- С этим тоже пока не сложилось.
- Чем тогда можно удивить старожилов сборной?
- Не будем торопить события. Еще есть время как следует подготовиться.
- С кем из игроков сборной Украины ты близко знаком?
- С представителями "Шахтера", которому я принадлежу, а также с Александром Сиротой из киевского "Динамо", с ним мы пересекались в юниорской сборной Украины", - сказал Бондаренко.
Напомним, что Артем попал в расширенный список игроков, которые будут проходить сбор в рамках подготовки к Евро-2020 в составе сборной Украины. Этот вызов стал для него дебютным.
В этом сезоне на счету полузащитника семь голов в 20 матчах в УПЛ за "Мариуполь". Отметим, что его арендное соглашение с приазовцами завершается летом. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Бондаренко в 500 тыс евро.
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