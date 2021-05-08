Бондаренко о посвящении в сборной: С пением у меня не очень, с танцами тоже не сложилось

Арендованный у "Шахтера" полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко рассказал о своих эмоциях от вызова в сборную Украины:

"- Артем, как ты узнал, что попал в расширенный состав сборной Украины?

- Эту новость сообщили мне друзья, которые узнали о ней из Интернета. Конечно, было очень приятно, ведь играть за главную команду страны мечтает каждый уважающий себя футболист. Я не исключение.

- 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с Бахрейном, а перед этим на новичков ждет посвящение...

- Ох, как говорится, не сыпьте соль на раны. С пением у меня не очень.

- Mоже, тогда танец?

- С этим тоже пока не сложилось.

- Чем тогда можно удивить старожилов сборной?

- Не будем торопить события. Еще есть время как следует подготовиться.

- С кем из игроков сборной Украины ты близко знаком?

- С представителями "Шахтера", которому я принадлежу, а также с Александром Сиротой из киевского "Динамо", с ним мы пересекались в юниорской сборной Украины", - сказал Бондаренко.