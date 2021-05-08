  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Бондаренко о посвящении в сборной: С пением у меня не очень, с танцами тоже не сложилось
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондаренко о посвящении в сборной: С пением у меня не очень, с танцами тоже не сложилось

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Дебютный вызов для игрока

Бондаренко о посвящении в сборной: С пением у меня не очень, с танцами тоже не сложилось

Новина українською

Арендованный у "Шахтера" полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко рассказал о своих эмоциях от вызова в сборную Украины:

"- Артем, как ты узнал, что попал в расширенный состав сборной Украины?

- Эту новость сообщили мне друзья, которые узнали о ней из Интернета. Конечно, было очень приятно, ведь играть за главную команду страны мечтает каждый уважающий себя футболист. Я не исключение.

- 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с Бахрейном, а перед этим на новичков ждет посвящение...

- Ох, как говорится, не сыпьте соль на раны. С пением у меня не очень.

- Mоже, тогда танец?

- С этим тоже пока не сложилось.

- Чем тогда можно удивить старожилов сборной?

- Не будем торопить события. Еще есть время как следует подготовиться.

- С кем из игроков сборной Украины ты близко знаком?

- С представителями "Шахтера", которому я принадлежу, а также с Александром Сиротой из киевского "Динамо", с ним мы пересекались в юниорской сборной Украины", - сказал Бондаренко.

Напомним, что Артем попал в расширенный список игроков, которые будут проходить сбор в рамках подготовки к Евро-2020 в составе сборной Украины. Этот вызов стал для него дебютным.

В этом сезоне на счету полузащитника семь голов в 20 матчах в УПЛ за "Мариуполь". Отметим, что его арендное соглашение с приазовцами завершается летом. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Бондаренко в 500 тыс евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
08.05.2021 в 13:51
Та і в збірній він явно лівий пасажир. Все тому, що Шевченко намагається комплектувати збірну за ахметівськими "конспектами".
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 13:48
Работай над собой и все получится
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...