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Контракт Шевченко с УАФ еще не продлен - Цыганык рассказал о договоренностях тренера с УАФ
Но есть договоренности с УАФ, что Андрей Николаевич останется в сборной после Евро
facebook А. Павелка
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о договоренностях главного тренера
"У Андрея Шевченко есть договоренность с руководством УАФ о том, что он останется в сборной Украины после Евро-2020, если обе стороны придут к согласию. У него контракт заканчивается после этого турнира, но соглашение автоматически пролонгируется, если есть согласие по дальнейшему сотрудничеству. Это нормальная практика.
Будет ли Шевченко тренером "Милана"? Сказали, что Пиоли остается еще на год. Я общался с Андреем Николаевичем и я могу сказать, что у него есть идея работать клубным тренером и есть желание работать в этом направлении. Он понимает, что это правильное карьеры, поэтому я ничего не исключаю.
По моему личному убеждению, следующий отбор главным тренером сборной Украины будет все еще Шевченко. Что будет дальше? Не знаю. Хотя может что-то и случиться после Чемпионата Европы. Команда может здорово выступить и тренер получит бешеное предложение. Не думаю, что УАФ будет препятствовать развитию карьеры Андрея Шевченко в каком-то клубе, если будет серьезное предложение", - сказал Цыганык.
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