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Луческу: Многие болельщики бухарестского Динамо на Евро будут болеть за Украину
Поддержка команде Шевченко в Бухаресте обеспечена
digi sport
Главный тренер "
"Да. Я разговаривал и с Андреем Шевченко, и с президентом Украинской ассоциации футбола по этому поводу. Я буду присутствовать на матчах и делать все, чтобы помочь сборной Украины и в плане организации игры, и в плане поддержки болельщиков.
Многие болельщики бухарестского "Динамо" благодарны киевскому "Динамо" за организацию благотворительного матча, и будут болеть в этих поединках за Украину.
В то же время я хочу, чтобы как можно больше игроков киевского "Динамо" принимали участие в этом чемпионате Европы, потому что они этого заслуживают", - сказал Луческу.
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