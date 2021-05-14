Луческу: Многие болельщики бухарестского Динамо на Евро будут болеть за Украину

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу заявил о том, что он намерен посетить матчи сборной Украины на Евро-2020, где два поединка команда Шевченко проведет в Бухаресте.

"Да. Я разговаривал и с Андреем Шевченко, и с президентом Украинской ассоциации футбола по этому поводу. Я буду присутствовать на матчах и делать все, чтобы помочь сборной Украины и в плане организации игры, и в плане поддержки болельщиков.

Многие болельщики бухарестского "Динамо" благодарны киевскому "Динамо" за организацию благотворительного матча, и будут болеть в этих поединках за Украину.

В то же время я хочу, чтобы как можно больше игроков киевского "Динамо" принимали участие в этом чемпионате Европы, потому что они этого заслуживают", - сказал Луческу.