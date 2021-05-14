В субботу сборная Украины вылетит в Харьков на свой майский сбор

15 мая сборная Украины начнет подготовку к финальной части чемпионата Европы.

В 13.00 субботы команда, составленная преимущество из футболистов, выступающих в чемпионате Украины (плюс Зубков и Харатин из "Ференцвароша"), возьмет курс на Харьков, где сборная будет "квартироваться" в ближайшее время.

По прилету в первую столицу Украины, команда пройдет ПЦР-тестирование, отдохнет, а вечером, возможно, проведет легкое втягивающее занятие.

Напомним, что перед стартом в официальной части Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к турниру проведут в Украине три контрольных матча – против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и команды Кипра (7 июня).