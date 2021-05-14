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В субботу сборная Украины вылетит в Харьков на свой майский сбор
Сбор начнется без легионеров
Фото Павла Кубанова - УАФ
15 мая
В 13.00 субботы команда, составленная преимущество из футболистов, выступающих в чемпионате Украины (плюс Зубков и Харатин из "Ференцвароша"), возьмет курс на Харьков, где сборная будет "квартироваться" в ближайшее время.
По прилету в первую столицу Украины, команда пройдет ПЦР-тестирование, отдохнет, а вечером, возможно, проведет легкое втягивающее занятие.
Напомним, что перед стартом в официальной части Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к турниру проведут в Украине три контрольных матча – против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и команды Кипра (7 июня).
Добавим, что в финальном матче Кубка Украины травму руки получил защитник киевлян Виталий Миколенко, который, впрочем,
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