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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В субботу сборная Украины вылетит в Харьков на свой майский сбор

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сбор начнется без легионеров

В субботу сборная Украины вылетит в Харьков на свой майский сбор

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

15 мая сборная Украины начнет подготовку к финальной части чемпионата Европы.

В 13.00 субботы команда, составленная преимущество из футболистов, выступающих в чемпионате Украины (плюс Зубков и Харатин из "Ференцвароша"), возьмет курс на Харьков, где сборная будет "квартироваться" в ближайшее время.

По прилету в первую столицу Украины, команда пройдет ПЦР-тестирование, отдохнет, а вечером, возможно, проведет легкое втягивающее занятие.

Напомним, что перед стартом в официальной части Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к турниру проведут в Украине три контрольных матча – против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и команды Кипра (7 июня).

Добавим, что в финальном матче Кубка Украины травму руки получил защитник киевлян Виталий Миколенко, который, впрочем, сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды и будет готовиться к матчам наравне со всеми.

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В статье: Украина
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