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Таинственная незнакомка. У Денисова на Евро-2020 будет новая соведущая
А как же Влада Седан?
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о свободной вакансии для программы "Великий футбол" на
"Рассматриваем вариант новой участницы программы "Великий футбол" на Евро-2020. Есть претендентки и кандидатки. Я оставляю свободное пространство для вашей фантазии.
Напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели видеть в роли соведущей "Великого футбола» на Евро", - сказал Денисов.
Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса.
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