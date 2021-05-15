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Таинственная незнакомка. У Денисова на Евро-2020 будет новая соведущая

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Таинственная незнакомка. У Денисова на Евро-2020 будет новая соведущая

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о свободной вакансии для программы "Великий футбол" на Евро-2020. Единственный нюанс – соведущая должна быть девушкой.

"Рассматриваем вариант новой участницы программы "Великий футбол" на Евро-2020. Есть претендентки и кандидатки. Я оставляю свободное пространство для вашей фантазии.

Напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели видеть в роли соведущей "Великого футбола» на Евро", - сказал Денисов.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Украина Александр Денисов
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Источник:
Великий футбол

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