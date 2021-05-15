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Сборная Украины провела в Харькове первую тренировку перед Евро-2020
Команда ещё не в полном составе
Збірна України/Автор невідомий
Сборная Украины провела первую тренировку перед Евро-2020. Она состоялась сегодня в Харькове.
Команда прибыла чартерным рейсом из Киева. Сейчас в распоряжении Шевченко 25 исполнителей - почти все вызванные игроки клубов УПЛ, а также два легионера - Евгений Макаренко и Александр Зубков. Остальные легионеры присоединятся к команде после окончания их национальных чемпионатов.
Не смогут помочь главной команде страны игроки "Динамо" Александр Андриевский и Владимир Шепелев, а также нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес. Восстановление Евгения Коноплянки все еще продолжается.
Сегодня около 16 часов сборники прибыли в свою харьковскую резиденцию. После обеда и отдыха команда выехала на первую тренировку, которая началась на стадионе "Солнечный" около 18:45.
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