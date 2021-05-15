Сборная Украины провела в Харькове первую тренировку перед Евро-2020

Сборная Украины провела первую тренировку перед Евро-2020. Она состоялась сегодня в Харькове.

Команда прибыла чартерным рейсом из Киева. Сейчас в распоряжении Шевченко 25 исполнителей - почти все вызванные игроки клубов УПЛ, а также два легионера - Евгений Макаренко и Александр Зубков. Остальные легионеры присоединятся к команде после окончания их национальных чемпионатов.

Не смогут помочь главной команде страны игроки "Динамо" Александр Андриевский и Владимир Шепелев, а также нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес. Восстановление Евгения Коноплянки все еще продолжается.

Сегодня около 16 часов сборники прибыли в свою харьковскую резиденцию. После обеда и отдыха команда выехала на первую тренировку, которая началась на стадионе "Солнечный" около 18:45.