  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины провела в Харькове первую тренировку перед Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины провела в Харькове первую тренировку перед Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда ещё не в полном составе

Сборная Украины провела в Харькове первую тренировку перед Евро-2020

Збірна України/Автор невідомий

Новина українською

Сборная Украины провела первую тренировку перед Евро-2020. Она состоялась сегодня в Харькове.

Команда прибыла чартерным рейсом из Киева. Сейчас в распоряжении Шевченко 25 исполнителей - почти все вызванные игроки клубов УПЛ, а также два легионера - Евгений Макаренко и Александр Зубков. Остальные легионеры присоединятся к команде после окончания их национальных чемпионатов.

Не смогут помочь главной команде страны игроки "Динамо" Александр Андриевский и Владимир Шепелев, а также нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес. Восстановление Евгения Коноплянки все еще продолжается.

Сегодня около 16 часов сборники прибыли в свою харьковскую резиденцию. После обеда и отдыха команда выехала на первую тренировку, которая началась на стадионе "Солнечный" около 18:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...