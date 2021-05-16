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Андрей Шевченко: Подготовка к Евро началась
С позитивом в будущее
Фото: УАФ/ Автор – неизвестен
Главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото.
"Подготовка к Евро-2020 началась", - написал наставник под фотографиями.
"- Еще не все приехали. Это большая проблема?
- Это нормальный процесс. Ребята, которые закончили раньше чемпионат, они собрались раньше. "Иностранцы" приедут уже на второй сбор.
- Что-то беспокоит перед сбором?
- Нет, все нормально. Это рабочий процесс. У кого-то есть микротравмы, у кого - какие-то проблемы. Это все можно решить", - заверил Шевченко в интервью Футбол NEWS.
Напомним, что Чемпионат Европы 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов. Также на команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.
В рамках подготовки к континентальному первенству в сборной Украины запланированы три спарринга: против Бахрейна 23 мая, Северной Ирландии 3 июня и Кипра 7 июня.
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