Андрей Шевченко: Подготовка к Евро началась

Главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото.

"Подготовка к Евро-2020 началась", - написал наставник под фотографиями.

"- Еще не все приехали. Это большая проблема? - Это нормальный процесс. Ребята, которые закончили раньше чемпионат, они собрались раньше. "Иностранцы" приедут уже на второй сбор. - Что-то беспокоит перед сбором? - Нет, все нормально. Это рабочий процесс. У кого-то есть микротравмы, у кого - какие-то проблемы. Это все можно решить", - заверил Шевченко в интервью Футбол NEWS.

Напомним, что Чемпионат Европы 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов. Также на команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.

В рамках подготовки к континентальному первенству в сборной Украины запланированы три спарринга: против Бахрейна 23 мая, Северной Ирландии 3 июня и Кипра 7 июня.