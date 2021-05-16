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Национальная сборная Украины

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Андрей Шевченко: Подготовка к Евро началась

Национальная сборная Украины
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С позитивом в будущее

Андрей Шевченко: Подготовка к Евро началась

Фото: УАФ/ Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото.

"Подготовка к Евро-2020 началась", - написал наставник под фотографиями.

"- Еще не все приехали. Это большая проблема?

- Это нормальный процесс. Ребята, которые закончили раньше чемпионат, они собрались раньше. "Иностранцы" приедут уже на второй сбор.

- Что-то беспокоит перед сбором?

- Нет, все нормально. Это рабочий процесс. У кого-то есть микротравмы, у кого - какие-то проблемы. Это все можно решить", - заверил Шевченко в интервью Футбол NEWS.

Напомним, что Чемпионат Европы 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов. Также на команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.

В рамках подготовки к континентальному первенству в сборной Украины запланированы три спарринга: против Бахрейна 23 мая, Северной Ирландии 3 июня и Кипра 7 июня.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Евро-2020
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