Попов: Впечатления от первой встречи с Шевченко хорошие

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился впечатлениями от первых тренировок в сборной Украины:

"Прежде всего, очень приятно, что тренеры обратили на меня внимание и вызвали в сборную. Это только начало, посмотрим, как будет дальше. Вызов в национальную команду - большой шанс показать себя.

Это моя первая встреча с Андреем Шевченко. Впечатления хорошие. Во время тренировки он подсказывал мне и сказал, мол, ничего страшного, если даже и ошибешься иногда. В последующие дни будем общаться больше, и станет понятно, чего тренеры от меня ожидают", - сказал Попов.