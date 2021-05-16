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Попов: Впечатления от первой встречи с Шевченко хорошие
Дебютный вызов для Дениса
УАФ/Павло Кубанов
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился впечатлениями от первых тренировок в сборной Украины:
"Прежде всего, очень приятно, что тренеры обратили на меня внимание и вызвали в сборную. Это только начало, посмотрим, как будет дальше. Вызов в национальную команду - большой шанс показать себя.
Это моя первая встреча с Андреем Шевченко. Впечатления хорошие. Во время тренировки он подсказывал мне и сказал, мол, ничего страшного, если даже и ошибешься иногда. В последующие дни будем общаться больше, и станет понятно, чего тренеры от меня ожидают", - сказал Попов.
Это дебютный вызов для Дениса Попова в ряды Национальной сборной Украины. Ранее он выступал за сборные U-17, U-18, U-19, U-20 и U-21. Напомним, что в составе команды U-20 защитник выиграл Чемпионат Мира 2019.
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