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Миколенко занимался в общей группе на тренировке сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Травма оказалась незначительной

Миколенко занимался в общей группе на тренировке сборной Украины

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

В финальном поединке Кубка Украины против "Зари" защитник "Динамо" Виталий Миколенко не смог доиграть игру из-за повреждения руки. Однако травма оказалась несерьезной, и она не помешает игроку принять участие в подготовке сборной Украины к финальной части Чемпионата Европы 2020.

Миколенко занимался со всеми и на вчерашней вечерней тренировке, и во время сегодняшних утренних занятий даже уже без бандажа.

Напомним, что в лагере сборной Украины пока находятся 25 игроков. Остальные исполнители присоединятся после окончания чемпионатов, в которых они выступают.

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В статье: Национальная сборная Украины Виталий Миколенко
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