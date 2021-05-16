Трубин: Было несколько дней отдыха, и надо снова входить в тонус

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о состоянии дел в лагере Национальной сборной Украины:

"В первую очередь нам следует усовершенствовать свою физическую форму. Дело в том, что было несколько дней отдыха, и надо снова входить в тонус. Восстановим кондиции и будем показывать на тренировках свои лучшие качества и доказывать свою необходимость тренерскому штабу", - сказал Трубин.

Анатолий - один из четырех голкиперов, которые вошли в расширенный список сборной Украины. Пятов и Бущан уже находятся в расположении команды, а Лунин прибудет по окончании сезона в чемпионате Испании.

Начиная со вторника, на сборную Украины ожидает по две тренировки в день, а также дополнительные теоретические занятия. В субботу нагрузка будет уменьшена, ведь в воскресенье команду ждет товарищеский матч против Бахрейна.