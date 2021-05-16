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Шевченко: Андриевский и Шепелев не восстановятся к Евро. Коноплянка приедет на второй сбор

Национальная сборная Украины
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Наставник главной команды рассказал о ситуации с травмированными

Шевченко: Андриевский и Шепелев не восстановятся к Евро. Коноплянка приедет на второй сбор

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прояснил ситуацию вокруг травмированных игроков.

– Миколенко занимался в общей группе. С его здоровьем все в порядке?

– Да, у него все хорошо. Был ушиб, поэтому сделали снимки и обследовали. У него все в порядке. Есть незначительные проблемы у Шапаренко и Беседина. Это микротравмы. Через 2-3 дня, думаю, все будут тренироваться в полную силу. Будут на одном уровне.

– Андриевский и Шепелев успеют восстановиться и поехать на Евро?

– Нет, с ними немножко сложнее ситуация. Я не думаю, что они смогут восстановиться.

Ждем информацию по Коноплянке, он остался в Киеве, готовится с тренером "Шахтера" по физической подготовке и врачами. Мониторим его состояние. Скорее всего, он приедет уже на второй сбор. Посмотрим, в каком состоянии он будет. Есть небольшая проблема у Коваленко. Ждем информацию от "Аталанты", чтобы понять его состояние, – рассказал Шевченко.

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Шевченко Артем Беседин Александр Андриевский Виктор Коваленко Николай Шапаренко Владимир Шепелев
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Источник:
Великий Футбол

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