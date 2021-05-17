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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины провела тактическую тренировку

Национальная сборная Украины
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Национальная команда готовится к Евро-2020

Сборная Украины провела тактическую тренировку

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Вчера вечером, 16 мая сборная Украины, которая готовится к финальной части Евро-2020, провела вторую за день тренировку на поле стадиона "Солнечный".

На этот раз основное внимание тренерского штаба было сфокусировано на донесении и отработке с подопечными тактических моментов игры.

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Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
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В статье: Украина Евро-2020
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Источник:
УАФ

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