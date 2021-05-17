Сборная Украины провела тактическую тренировку

Вчера вечером, 16 мая сборная Украины, которая готовится к финальной части Евро-2020, провела вторую за день тренировку на поле стадиона "Солнечный".

На этот раз основное внимание тренерского штаба было сфокусировано на донесении и отработке с подопечными тактических моментов игры.

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов