Национальная сборная Украины
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Сборная Украины провела тактическую тренировку
Национальная команда готовится к Евро-2020
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Вчера вечером, 16 мая сборная Украины, которая готовится к финальной части Евро-2020, провела вторую за день тренировку на поле стадиона "Солнечный".
На этот раз основное внимание тренерского штаба было сфокусировано на донесении и отработке с подопечными тактических моментов игры.
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
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Источник:УАФ
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