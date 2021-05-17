ВИДЕО, как Шовковский принимает участие в тренировке сборной Украины

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский в рамках харьковского сбора команды вспомнил свое прошлое, став в ворота. Только вот, как отмечается на канале Do Best!, который и поделился роликом, ворота были маленькие для экс-голкипера.

"Правда в маленькие. С его большим ростом защищать их еще сложнее. И на тренировке сборной в Харькове на стадионе "Солнечный" он все же голешника пропустил", - сказано на канале Do Best!.