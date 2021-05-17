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ВИДЕО, как Шовковский принимает участие в тренировке сборной Украины
Экс-голкипер вспомнил свое прошлое, став в ворота
Фото: dynamo.kiev.ua
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский в рамках харьковского сбора команды вспомнил свое прошлое, став в ворота. Только вот, как отмечается на канале Do Best!, который и поделился роликом, ворота были маленькие для экс-голкипера.
"Правда в маленькие. С его большим ростом защищать их еще сложнее. И на тренировке сборной в Харькове на стадионе "Солнечный" он все же голешника пропустил", - сказано на канале Do Best!.
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