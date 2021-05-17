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ВИДЕО, как Шовковский принимает участие в тренировке сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-голкипер вспомнил свое прошлое, став в ворота

ВИДЕО, как Шовковский принимает участие в тренировке сборной Украины

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский в рамках харьковского сбора команды вспомнил свое прошлое, став в ворота. Только вот, как отмечается на канале Do Best!, который и поделился роликом, ворота были маленькие для экс-голкипера.

"Правда в маленькие. С его большим ростом защищать их еще сложнее. И на тренировке сборной в Харькове на стадионе "Солнечный" он все же голешника пропустил", - сказано на канале Do Best!.

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В статье: Александр Шовковский Украина
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Источник:
Do Best!

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Комментарии (1)
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dmitroj88
17.05.2021 в 10:04
Научит пропускать с центра поля как к Евро-2000? Спасибо, не надо.
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