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Шевченко рассказал, почему для первого спарринга сборной Украины выбрали именно Бахрейн

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команды встретятся 23 мая

Шевченко рассказал, почему для первого спарринга сборной Украины выбрали именно Бахрейн

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему именно сборная Бахрейна была выбрана в качестве первого спарринг-партнера.

"Мы специально распланировали всю подготовку на несколько этапов. Первый цикл – 8-9 дней, закончится он игрой против Бахрейна 23 мая. Потом мы дадим ребятам отпуск на 4 дня. После отпуска к нам присоединятся те футболисты, которые играют в Европе. Зинченко приедет к нам позже всех из-за финала Лиги чемпионов.

Матч против Бахрейна будет нести сугубо подготовительный характер. Думаю, играть будут все. Посмотрим, сколько замен мы сможем сделать. Чисто информативно эта игра будет иметь для меня значение. Я хочу посмотреть, на каком уровне будет наша команда под текущими нагрузками.

Я более чем уверен, что сборная Бахрейна приедет и не будет мальчиками для битья. Они дадут нам бой, но опять же, это немного другого уровня команда. Мы не выбирали топовые команды, потому что подбирали соперника конкретно под текущий цикл подготовки. Бахрейн поможет провести нам ровно тот матч, который информативно нам нужен", – сказал Шевченко.

Напомним, что встреча между сборными Бахрейна и Украины состоится на стадионе "Металлист" в Харькове в воскресенье, 23 мая. Начало – в 15.00.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Бахрейн
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Хм (Хм)
17.05.2021 в 11:49
А де грають спаринги з Північною Ірландією і Кіпром? Чи будуть на ці матчі пускати глядачів?
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football_soccer (Украина)
17.05.2021 в 11:19
арабские команды играют в скучнейшую тягомотину. Трудно даже представить в каких именно моментах Бахрейн поможет подготовиться к быстрым и техничным Нидерландам и Австрии. Риск что арабы кого-то из наших поломают больше, чем наша сборная как-то полезно проведет эти 90 минут.
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