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Футболист сборной Украины кардинально сменил имидж
Нападающий коротко подстригся
Шахтар/Автор невідомий
Нападающий "Шахтёра" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес поделился новым имиджем в социальных сетях.
34-летний футболист опубликовал фото, показав как коротко подстригла его жена.
"Действительно!", - подписал фото Мораес.
Напомним, что футболист пропустит Евро-2020 из-за травмы крестообразных связок.
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Источник:Instagram
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Комментарии (2)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2021 в 14:47
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Hanter44 (Baburka)
17.05.2021 в 15:28
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