  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Футболист сборной Украины кардинально сменил имидж
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболист сборной Украины кардинально сменил имидж

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нападающий коротко подстригся

Футболист сборной Украины кардинально сменил имидж

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Шахтёра" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес поделился новым имиджем в социальных сетях.

34-летний футболист опубликовал фото, показав как коротко подстригла его жена.

"Действительно!", - подписал фото Мораес.

Напомним, что футболист пропустит Евро-2020 из-за травмы крестообразных связок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2021 в 14:47
Мораеш в кротовьей майке?
Ответить
+1
0
Hanter44 (Baburka)
17.05.2021 в 15:28
Придурок из Саловки,признавайся в чем ты бродишь по помойкам.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...