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"Прилично наелись". Судаков - о нагрузке в лагере сборной Украины
По его словам тренировки интересные и интенсивные
Полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к Евро-2020.
"Очень нравятся тренировки, интересные. У тренерского штаба с итальянскими наставниками невероятный, топовый уровень. Они нам все объясняют. Самое главное, что очень высокая интенсивность. Вроде в тренировках и нет ничего особенного, но за два дня уже чувствуется приятная усталость.
У нас в клубе одноразовый режим тренировок, и, видимо, они немного короче по времени, менее интенсивные. В сборной же серьезные нагрузки. За два дня у нас были три тренировки, еще и тесты утром. Прилично "наелись".
Последний тест с главным тренером? Так, Андрей Николаевич мне помогал. Я остался один, а он меня подгонял", - рассказал Судаков.
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