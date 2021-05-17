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"Прилично наелись". Судаков - о нагрузке в лагере сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По его словам тренировки интересные и интенсивные

"Прилично наелись". Судаков - о нагрузке в лагере сборной Украины

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к Евро-2020.

"Очень нравятся тренировки, интересные. У тренерского штаба с итальянскими наставниками невероятный, топовый уровень. Они нам все объясняют. Самое главное, что очень высокая интенсивность. Вроде в тренировках и нет ничего особенного, но за два дня уже чувствуется приятная усталость.

У нас в клубе одноразовый режим тренировок, и, видимо, они немного короче по времени, менее интенсивные. В сборной же серьезные нагрузки. За два дня у нас были три тренировки, еще и тесты утром. Прилично "наелись".

Последний тест с главным тренером? Так, Андрей Николаевич мне помогал. Я остался один, а он меня подгонял", - рассказал Судаков.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.05.2021 в 15:50
до прочтения новости я даже не знал, что есть такой футболист Судаков и что он сыграл за Шахту аж 3 матча. Других украинских клубов для Шевы не существует, похоже
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