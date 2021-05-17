Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу согласился быть амбассадором сборной Украины на Евро-2020. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Мирча Луческу согласился быть послом сборной Украины на Чемпионате Европы. Он уже в Бухаресте. Он начинает там готовиться к тому, чтобы сборная Украины получила максимальную поддержку в Бухаресте.

Была договоренность с УАФ, чтобы Луческу поспособствовал тому, чтобы румынские болельщики воспринимали сборную Украины как свою. Такая миссия будет у главного тренера Динамо во время Евро", - сказал Цыганык.