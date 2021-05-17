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Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер будет способствовать, чтобы румынские болельщики воспринимали сборную Украины как свою

Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020

zbirna.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу согласился быть амбассадором сборной Украины на Евро-2020. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Мирча Луческу согласился быть послом сборной Украины на Чемпионате Европы. Он уже в Бухаресте. Он начинает там готовиться к тому, чтобы сборная Украины получила максимальную поддержку в Бухаресте.

Была договоренность с УАФ, чтобы Луческу поспособствовал тому, чтобы румынские болельщики воспринимали сборную Украины как свою. Такая миссия будет у главного тренера Динамо во время Евро", - сказал Цыганык.

Напомним, что Бухаресте сборная Украины сыграет два поединка: со сборными Австрии и Северной Македонии.

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В статье: Мирча Луческу Украина Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.05.2021 в 19:24
это тот для которого Украина и рашка - одна страна? так это г..но а не амбассадор)
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