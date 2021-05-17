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Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020
Тренер будет способствовать, чтобы румынские болельщики воспринимали сборную Украины как свою
zbirna.com
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу согласился быть амбассадором
"Мирча Луческу согласился быть послом сборной Украины на Чемпионате Европы. Он уже в Бухаресте. Он начинает там готовиться к тому, чтобы сборная Украины получила максимальную поддержку в Бухаресте.
Была договоренность с УАФ, чтобы Луческу поспособствовал тому, чтобы румынские болельщики воспринимали сборную Украины как свою. Такая миссия будет у главного тренера Динамо во время Евро", - сказал Цыганык.
Напомним, что Бухаресте сборная Украины сыграет два поединка: со сборными Австрии и Северной Македонии.
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