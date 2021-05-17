УАФ еще не озвучила игрокам сборной суммы премиальных за Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что руководство УАФ еще не озвучила игрокам возможные премиальные за выступление на Евро-2020.

"Премиальные не обсуждали еще. Думаю, когда команда соберется полным составом, то президент УАФ объявит о премиальных. Пока еще не говорили об этом", - сказал Шевченко.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.