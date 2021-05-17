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УАФ еще не озвучила игрокам сборной суммы премиальных за Евро-2020

Национальная сборная Украины
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Сборная еще не собралась в полном составе

УАФ еще не озвучила игрокам сборной суммы премиальных за Евро-2020

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что руководство УАФ еще не озвучила игрокам возможные премиальные за выступление на Евро-2020.

"Премиальные не обсуждали еще. Думаю, когда команда соберется полным составом, то президент УАФ объявит о премиальных.

Пока еще не говорили об этом", - сказал Шевченко.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
ТК Футбол

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