Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ еще не озвучила игрокам сборной суммы премиальных за Евро-2020
Сборная еще не собралась в полном составе
Главный тренер
"Премиальные не обсуждали еще. Думаю, когда команда соберется полным составом, то президент УАФ объявит о премиальных.
Пока еще не говорили об этом", - сказал Шевченко.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.
Популярное сейчас
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
- Мануэль Нойер отреагировал на гол вратаря Ливерпуля Алиссона
- Таинственная незнакомка. У Денисова на Евро-2020 будет новая соведущая
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно