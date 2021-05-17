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Национальная сборная Украины

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Защитник Вулверхэмптона Килмен получил украинский паспорт

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Но играть за сборную он вряд ли сможет

Защитник Вулверхэмптона Килмен получил украинский паспорт

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен получил украинский паспорт. Об этом сообщил сам игрок.

"Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, моя мама была очень рада, хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках.

Вся семья была рада, что он у меня есть", – сказал Килмен.

Напомним, что футболиста хотела натурализовать УАФ, однако позже ФИФА запретила заигрывать Килмена за сборную Украины, так как ранее он играл за сборную Англии по футзалу.

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В статье: Украина Вулверхэмптон Макс Килмен
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Комментарии (9)
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Unselfish (Белая Церковь )
17.05.2021 в 20:58
А нахрена???
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
17.05.2021 в 20:50
Українська Вікіпедія вже вказує громадянство Кілмана Україна і Англія. А свинособача версія, тільки Англія)
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+1
-1
octavi4 (Warszawa)
17.05.2021 в 21:20
Тебя это реально беспокоит или ты так, повонять?
Ответить
+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
17.05.2021 в 20:41
А за збірну Англії по снукеру він не виступав? Нам швейцарських "кантонів" зі своїм маразмом вистачає.
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+2
0
ZSTV1223 (Черкаси)
17.05.2021 в 20:53
Двоюрідна бабця по татовій лінії виступала на олімпійських іграх за збірну Швеції. Дуже заплутана історія.
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0
-1
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
17.05.2021 в 21:29
Правильніше написати "г@@донів"
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
17.05.2021 в 20:37
че за бред, причем тут футзал к футболу??? мафия (
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+5
0
ВасяКулебяка (Козливка)
17.05.2021 в 20:28
Та да и субсидию он врятли получит
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+6
0
тутти-10 (Сумська область)
17.05.2021 в 20:53
Владімір Алєксандравіч обіцяв, що поверне українців додому, щоб нас було 65 мільйонів. Цей, мабуть, теж в дану програму входить. Нелох, чо... Пообіцяв - зробив
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+3
-1


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