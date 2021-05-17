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Защитник Вулверхэмптона Килмен получил украинский паспорт
Но играть за сборную он вряд ли сможет
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Защитник "
"Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, моя мама была очень рада, хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках.
Вся семья была рада, что он у меня есть", – сказал Килмен.
Напомним, что футболиста хотела натурализовать УАФ, однако позже
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