Защитник Вулверхэмптона Килмен получил украинский паспорт

Защитник " Вулверхэмптона " Макс Килмен получил украинский паспорт. Об этом сообщил сам игрок.

"Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, моя мама была очень рада, хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках.

Вся семья была рада, что он у меня есть", – сказал Килмен.