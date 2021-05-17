Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ближайшие домашние спарринги сборной Украины могут пройти с болельщиками
УАФ ведет консультации о допуске болельщиков на трибуны
facebook.com/andriy.pavelko
23 мая состоится матч с Бахрейном в Харькове, 3 июня Украина
По информации Meta-ratings, во всех трех матчах сборную с определенными ограничениями смогут поддержать болельщики.
Квота их допуска на арены сейчас согласовывается между УАФ и городскими властями Харькова и Днепра.
Стоит отметить, в Харькове на последнем домашнем матче "Металла", который выступает во Второй лиге, присутствовало порядка 30 процентов болельщиков (12 356) от возможных 40 тысяч, которые вмещает стадион "Металлист".
В то же время, последние домашние матчи "Днепра-1" в УПЛ проходили без зрителей.
Популярное сейчас
- Футболист сборной Украины кардинально сменил имидж
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Шевченко рассказал, почему для первого спарринга сборной Украины выбрали именно Бахрейн
- Миколенко успеет восстановиться к сбору национальной команды
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО