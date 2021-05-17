Ближайшие домашние спарринги сборной Украины могут пройти с болельщиками

Сборная Украины перед стартом Евро сыграет три товарищеских матча. Все они пройдут в Украине и состоятся в двух городах – в Харькове и Днепре.

23 мая состоится матч с Бахрейном в Харькове, 3 июня Украина примет Северную Ирландию в Днепр е, а затем вернется в Харьков, где 7 июня сыграет с Бахрейном.

По информации Meta-ratings, во всех трех матчах сборную с определенными ограничениями смогут поддержать болельщики.

Квота их допуска на арены сейчас согласовывается между УАФ и городскими властями Харькова и Днепра.

Стоит отметить, в Харькове на последнем домашнем матче "Металла", который выступает во Второй лиге, присутствовало порядка 30 процентов болельщиков (12 356) от возможных 40 тысяч, которые вмещает стадион "Металлист".

В то же время, последние домашние матчи "Днепра-1" в УПЛ проходили без зрителей.