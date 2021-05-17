  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ближайшие домашние спарринги сборной Украины могут пройти с болельщиками
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ближайшие домашние спарринги сборной Украины могут пройти с болельщиками

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

УАФ ведет консультации о допуске болельщиков на трибуны

Ближайшие домашние спарринги сборной Украины могут пройти с болельщиками

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Сборная Украины перед стартом Евро сыграет три товарищеских матча. Все они пройдут в Украине и состоятся в двух городах – в Харькове и Днепре.

23 мая состоится матч с Бахрейном в Харькове, 3 июня Украина примет Северную Ирландию в Днепре, а затем вернется в Харьков, где 7 июня сыграет с Бахрейном.

По информации Meta-ratings, во всех трех матчах сборную с определенными ограничениями смогут поддержать болельщики.

Квота их допуска на арены сейчас согласовывается между УАФ и городскими властями Харькова и Днепра.

Стоит отметить, в Харькове на последнем домашнем матче "Металла", который выступает во Второй лиге, присутствовало порядка 30 процентов болельщиков (12 356) от возможных 40 тысяч, которые вмещает стадион "Металлист".

В то же время, последние домашние матчи "Днепра-1" в УПЛ проходили без зрителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
свалява city (свалява)
17.05.2021 в 23:08
Две игры с Бахрейном?
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
17.05.2021 в 22:51
надо выпускать тех которые играть не будут на евро и все основные будут целы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...