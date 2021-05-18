Дневник сборной. ВИДЕО, как прошел третий день команды Шевченко на сборах

Подготовка сборной Украины к Евро-2020 набирает обороты. Третий день сбора был разделен на два этапа, сообщает пресс-служба УАФ.

Во время утренней работы, которая началась в 9.30, часть игроков завершила физическое тестирование, которое другая группа выполнила накануне. После этого к команде присоединились остальные исполнители и всем коллективом сборники провели занятия с новыми тренировочными средствами и нестандартными задачами. В частности, было много игры «один в один».

Вечером же сине-желтые занимались с тренерами по физподготовке Иваном Баштовым и Андреа Адзалином: фитнес-робота в отеле Superior Golf & Spa Resort включала набор восстановительно-профилактических упражнений, призванных уменьшить уровень лактата в мышцах после интенсивной физической работы.