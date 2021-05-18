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Макаренко: Все ребята хотят быть готовыми на 200 процентов и попасть на Евро-2020
По-другому на турнир попасть не получится
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал об особенностях подготовки "сине-желтых" и конкуренцию.
"Конечно, первые дни сбора немного тяжелые. Проводятся тесты, чтобы увидеть, в каких кондициях находятся все ребята, чтобы подкорректировать программы. Возможно, для кого-то индивидуально. Одним игрокам надо поработать над одними качествами, другим - над другими.
В общем все хорошо, идет работа, проводим по две тренировки в день, в рабочем процессе. Все хорошо и с улыбкой ко всему относятся. Конечно, беговая работа всегда идет немного "сквозь зубы"...
Конкуренция? Она началась с первого дня, с первой тренировки. Все ребята хотят вместе с командой попасть на Евро-2020, быть готовыми на все 200 процентов и показать тренерскому штабу, что они могут помочь", — приводит слова хавбека УАФ.
Напомним, что свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Евро Украина сыграет против Бахрейна. День игры - воскресенье, двадцать третьего мая.
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