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Макаренко: Все ребята хотят быть готовыми на 200 процентов и попасть на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По-другому на турнир попасть не получится

Макаренко: Все ребята хотят быть готовыми на 200 процентов и попасть на Евро-2020

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал об особенностях подготовки "сине-желтых" и конкуренцию.

"Конечно, первые дни сбора немного тяжелые. Проводятся тесты, чтобы увидеть, в каких кондициях находятся все ребята, чтобы подкорректировать программы. Возможно, для кого-то индивидуально. Одним игрокам надо поработать над одними качествами, другим - над другими.

В общем все хорошо, идет работа, проводим по две тренировки в день, в рабочем процессе. Все хорошо и с улыбкой ко всему относятся. Конечно, беговая работа всегда идет немного "сквозь зубы"...

Конкуренция? Она началась с первого дня, с первой тренировки. Все ребята хотят вместе с командой попасть на Евро-2020, быть готовыми на все 200 процентов и показать тренерскому штабу, что они могут помочь", — приводит слова хавбека УАФ.

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Напомним, что свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Евро Украина сыграет против Бахрейна. День игры - воскресенье, двадцать третьего мая.

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В статье: Украина Евгений Макаренко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2021 в 14:17
Такий як Коваленко і без тренувань попаде.
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