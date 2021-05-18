Национальная сборная Украины
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Пятов: Никто не отдает так просто место в сборной. Я сказал, что буду бороться
Голкипер восстановился после травмы
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как проходит процесс реабилитации после
"Были небольшие проблемы со спиной. Я вообще в своей жизни больше недели никогда не пропускал. Ну ничего, я сделал определенные процедуры.
Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция - это плюс для сборной. Если мы подойдем к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет" - сказал Пятов.
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Источник:ТК Футбол
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