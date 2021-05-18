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Пятов: Никто не отдает так просто место в сборной. Я сказал, что буду бороться

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Голкипер восстановился после травмы

Пятов: Никто не отдает так просто место в сборной. Я сказал, что буду бороться

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как проходит процесс реабилитации после травмы спины.

"Были небольшие проблемы со спиной. Я вообще в своей жизни больше недели никогда не пропускал. Ну ничего, я сделал определенные процедуры.

Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция - это плюс для сборной. Если мы подойдем к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет" - сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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