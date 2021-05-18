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Забарный: В сборной есть конкуренция, все хотят поехать на Евро
Команда продолжает подготовку к Евро
Скриншот: УАФ
Защитник
"В принципе люблю велотренировки, в детстве очень часто катался на велосипеде, мне это нравится. Но сейчас не выезжаю.
Как только прибыли в расположение сборной, с первой же тренировки начали готовиться. Адаптировались, все хорошо. У нас был довольно тяжелый сезон, много игр провели. Уже втянулись в этот ритм, просто надо было отдохнуть. Впереди тренировки с мячом, что более приятно, поскольку сейчас были тесты, много беговой работы.
В сборной есть конкуренция, нас сейчас очень много. Это хорошо, ведь каждый хочет проявить себя и показать свой максимум. Все хотят поехать на Евро, ведь для каждого футболиста является мечтой выступить на таком турнире", — сказал Забарный.
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