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Национальная сборная Украины

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Забарный: В сборной есть конкуренция, все хотят поехать на Евро

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Команда продолжает подготовку к Евро

Забарный: В сборной есть конкуренция, все хотят поехать на Евро

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал об особенностях тренировочного процесса в команде в начале подготовки к Евро-2020, в частности, о работе на велотренажере.

"В принципе люблю велотренировки, в детстве очень часто катался на велосипеде, мне это нравится. Но сейчас не выезжаю.

Как только прибыли в расположение сборной, с первой же тренировки начали готовиться. Адаптировались, все хорошо. У нас был довольно тяжелый сезон, много игр провели. Уже втянулись в этот ритм, просто надо было отдохнуть. Впереди тренировки с мячом, что более приятно, поскольку сейчас были тесты, много беговой работы.

В сборной есть конкуренция, нас сейчас очень много. Это хорошо, ведь каждый хочет проявить себя и показать свой максимум. Все хотят поехать на Евро, ведь для каждого футболиста является мечтой выступить на таком турнире", — сказал Забарный.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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