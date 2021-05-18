Федецкий: Зина, Малина и Степаненко - это хребет сборной Украины в центре поля

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий накануне Евро-2020 высказался о лидерах "сине-желтых" Руслане Малиновском и Александре Зинченко.

"Буду ли отправлять Малиновскому смску перед финалом Кубка Италии? Нет! (смеется) Малине сейчас, наверное, столько смсок отправляют, что он не успевает все читать. Тем более ввиду свежих новостей, что Русланом интересуются гранды европейского футбола ПСЖ, "Интер", "Челси" эта смска может быть даже не прочитана (смеется). Поэтому будем просто смотреть футбол и болеть за команду Малиновского.

Малина шикарно выглядит сейчас. То, что к нему проявляют интерес ПСЖ и "Интер", это уже о многом говорит. "Аталанта" в нужное время его взяла, когда он заявил о себе в Бельгии. Но он тоже много работал, как Зина. Поначалу Руслан и в заявку, бывало, не попадал, и играл, выходя на замену. Он забивал, делал ассисты и все равно выходил только на замену. У "Аталанты" был капитан команды Гомес, который перешел в "Севилью". Гасперини понимал, что Малиновский стучит в дверь основы, но он не мог посадить на замену такого авторитетного капитана. Но получился конфликт, Гомес ушел в "Севилью", а Малиновский расправил крылья на полную и стал лидером команды.

Дай Бог, Руслан удачно выступит на Евро и тогда, вероятнее всего, он сменит клубную прописку. Может, и не поменяет чемпионат Италии. Хотя может быть такой вариант, что он сменит даже страну. Посмотрим. Я думаю, Руслан уже готов к переходу в топ-клуб. Он сейчас, наверное, самый стабильный игрок в сборной Украины. Он все матчи провел на достаточно хорошем высоком уровне

У Шевченко перед Евро есть два хороших козыря в рукаве в виде Зинченко и Малиновского? Да! Как говорит Владимир Езерский, это хребет! Зина, Малина и Степаненко в центре поля - это очень хорошо для команды. Минимум три футболиста такого уровня это хорошо. А остальные ребята в сборной Украины также приличного хорошего уровня. На Евро за нашу сборную нужно однозначно болеть, поддерживать ее. Тем более сейчас у нас сборная, которая входит в список серьезных национальных команд", - сказал Федецкий.