Килмен: Не думал, что выступления за сборную Англии по футзалу будут вмешиваться в футбол

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен, которого хотела натурализовать УАФ, рассказал, что не думал о том, что матчи за футзальную сборную Англии смогут помешать ему со сменой спортивного гражданства.

"Честно говоря, я даже не думал. Не думал, что буду на каком-то уровне играть в футбол – думал, что есть шанс сыграть за сборную Англии, и я его возьму. Когда мне сказали, что футзал может быть проблемой, если хочешь менять страну, я никогда не думал, что это будет вмешиваться", – сказал Килмен.

Напомним, что Килмен дебютировал за сборную Англии по футзалу в 18 лет.