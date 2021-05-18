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Килмен: Не думал, что выступления за сборную Англии по футзалу будут вмешиваться в футбол
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Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен, которого хотела натурализовать УАФ, рассказал, что не думал о том, что матчи за футзальную сборную Англии смогут
"Честно говоря, я даже не думал. Не думал, что буду на каком-то уровне играть в футбол – думал, что есть шанс сыграть за сборную Англии, и я его возьму.
Когда мне сказали, что футзал может быть проблемой, если хочешь менять страну, я никогда не думал, что это будет вмешиваться", – сказал Килмен.
Напомним, что Килмен дебютировал за сборную Англии по футзалу в 18 лет.
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