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Килмен: Не думал, что выступления за сборную Англии по футзалу будут вмешиваться в футбол

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

ФИФА запретила парню менять спортивное гражданство

Килмен: Не думал, что выступления за сборную Англии по футзалу будут вмешиваться в футбол

Новина українською

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен, которого хотела натурализовать УАФ, рассказал, что не думал о том, что матчи за футзальную сборную Англии смогут помешать ему со сменой спортивного гражданства.

"Честно говоря, я даже не думал. Не думал, что буду на каком-то уровне играть в футбол – думал, что есть шанс сыграть за сборную Англии, и я его возьму.

Когда мне сказали, что футзал может быть проблемой, если хочешь менять страну, я никогда не думал, что это будет вмешиваться", – сказал Килмен.

Напомним, что Килмен дебютировал за сборную Англии по футзалу в 18 лет.

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В статье: Украина Англия Вулверхэмптон Макс Килмен
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2021 в 22:03
ФІФА вмішується в волевиявлення людини. За таке можна і в суд подати.
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+1
0
Limpus (Александрия)
18.05.2021 в 21:49
Килманенко Максим
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0
0
friday13 (Івано-Франківськ)
18.05.2021 в 21:46
схоже, з Україною не складеться, тому успіху у збірній англії
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0
0
efim423 (odessa)
18.05.2021 в 21:28
разве это где то прописано , пусть подаёт в Лозану
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.05.2021 в 21:30
Денег надо на это норм
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.05.2021 в 21:27
Хм.... все забитые мячи там, тоже войдут в статистику
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0
0


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