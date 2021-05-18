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Национальная сборная Украины

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УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Бахрейн

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стоимость билетов - от 50 до 350 грн

УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Бахрейн

metalist1925.com

Новина українською

23 мая в Харькове на ОСК "Металлист" состоится товарищеский матч между национальными сборными командами Украины и Бахрейна (начало - в 21.00).

УАФ, приняв во внимание рекомендации Минздрава Украины, начала реализацию билетов на данный матч.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Продажи билетов в кассах стадиона не предвидится.

Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Все билеты именные - чтобы купить пропуск на игру, необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

Цена билетов: от 50 до 350 грн.

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В статье: Украина Бахрейн
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2021 в 22:48
а почему не Молдавия
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