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УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Бахрейн
Стоимость билетов - от 50 до 350 грн
metalist1925.com
23 мая в Харькове на ОСК "Металлист" состоится товарищеский матч между национальными сборными командами
УАФ, приняв во внимание рекомендации Минздрава Украины, начала реализацию билетов на данный матч.
Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Продажи билетов в кассах стадиона не предвидится.
Один человек может приобрести не более четырех билетов.
Все билеты именные - чтобы купить пропуск на игру, необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.
Цена билетов: от 50 до 350 грн.
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