УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Бахрейн

23 мая в Харькове на ОСК "Металлист" состоится товарищеский матч между национальными сборными командами Украины и Бахрейна (начало - в 21.00).

УАФ, приняв во внимание рекомендации Минздрава Украины, начала реализацию билетов на данный матч.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Продажи билетов в кассах стадиона не предвидится.

Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Все билеты именные - чтобы купить пропуск на игру, необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

Цена билетов: от 50 до 350 грн.