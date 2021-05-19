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Сборная Украины провела тренировку на харьковском Металлисте

Национальная сборная Украины
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Подготовку национальной команды посетили Ярославский, Кучер и Красников

Сборная Украины провела тренировку на харьковском Металлисте

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Вчера вечером, 18 мая, сборная Украины провела тренировку на харьковском стадионе "Металлист".

Рабочий график "сине-желтых" продолжился там, где завершился в понедельник, — в тренажерном зале отеля. Игрокам были предложены профилактические упражнения: тонизирующая работа для нижних конечностей и силовая — для верхнего плечевого пояса.

Перед обедом вся команда сдала ПЦР-тесты, а после приема пищи отправилась на отдых. Вечером 18 мая, футболистов ожидало занятие, которое впервые на этом сборе состоялось на стадионе "Металлист". Как только игроки вышли на дорожки арены, главного тренера и игроков поздравили известные в Украине футбольные личности — бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский, президент харьковского "Металла" Евгений Красников и главный тренер этого клуба, экс-футболист национальной сборной, Александр Кучер.

Вчера, 18 мая, тренерский штаб вновь давал игрокам тактические задания: происходила наработка разных игровых моделей и ознакомление новичков с тактической концепцией игры. Работа важная и интенсивная, в процессе которой понемногу вырисовываются возможности та проявляются способности приглашенных исполнителей.

Полуторачасовая тренировка завершилась как раз до того, как с неба начало накрапывать. Почти черные тучи нависли над стадионом: вчера всю ночь в Харькове должна была быть гроза. Синоптики прогнозируют дожди до конца недели, поэтому не исключено, что в ближайшие дни о жаре в начале сбора останутся только воспоминания.

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Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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В статье: Украина ОСК "Металлист"
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Источник:
УАФ

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