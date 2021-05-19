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Тымчик: Каждый футболист стремится сыграть на Евро и показать себя с лучшей стороны

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эмоции от подготовки сборной только положительные

Тымчик: Каждый футболист стремится сыграть на Евро и показать себя с лучшей стороны

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Тымчик рассказал о подготовке команды к выступлению на Евро-2020.

"Только положительные эмоции. Интересно. Радует, что собрались, нас вызвали в сборную, что готовимся к Евро. Обсуждаем те задачи, которые дают наставники на тренировках. Готовимся только на позитиве.

С моим самочувствием все хорошо, работаю на сто процентов. Слава Богу, ничего не беспокоит.

У тренерского штаба сборной Украины не так много времени, тренеры пытаются все донести до игроков более чем быстро, чтобы мы все поняли буквально с первого раза.

Расширение заявки на Евро-2020? Конечно, я знаю, что к ней попадают 26 игроков. Будем работать и стараться попасть в нее. Каждый футболист стремится сыграть на Евро, улететь с командой и показать себя с лучшей стороны", - сказал Тымчик.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
УАФ

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