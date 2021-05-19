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"Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Для футболиста это было неожиданностью

"Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера Георгий Судаков прокомментировал пребывание в сборной Украины.

– Вызов в национальную команду много для тебя значит?

– Конечно. Даже больше неожиданно. В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех парней, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой.

– Не ждал вызова?

– Нет, вообще не ожидал. Увидел на сайте, в Instagram. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен", - отметил Судаков.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтер

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