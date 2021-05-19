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"Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины
Для футболиста это было неожиданностью
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера Георгий Судаков прокомментировал пребывание в сборной Украины.
– Вызов в национальную команду много для тебя значит?
– Конечно. Даже больше неожиданно. В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех парней, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой.
– Не ждал вызова?
– Нет, вообще не ожидал. Увидел на сайте, в Instagram. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен", - отметил Судаков.
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