"Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины

Полузащитник "Шахтера Георгий Судаков прокомментировал пребывание в сборной Украины.

– Вызов в национальную команду много для тебя значит?

– Конечно. Даже больше неожиданно. В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех парней, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой.

– Не ждал вызова?

– Нет, вообще не ожидал. Увидел на сайте, в Instagram. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен", - отметил Судаков.