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Национальная сборная Украины

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Дождь не помеха. Сборная Украины провела утреннюю тренировку

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Футболисты продолжают выполнять четкую программу подготовки

Дождь не помеха. Сборная Украины провела утреннюю тренировку

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Футболисты, которые находятся в харьковском лагере национальной сборной Украины, продолжают выполнять четкую программу подготовки к Евро-2020.

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Утром, 19 мая, футболисты провели занятия в тренажерном зале, а затем потренировались под проливным харьковским дождем на стадионе "Солнечный".

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Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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