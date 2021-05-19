Дождь не помеха. Сборная Украины провела утреннюю тренировку

Футболисты, которые находятся в харьковском лагере национальной сборной Украины, продолжают выполнять четкую программу подготовки к Евро-2020.

Утром, 19 мая, футболисты провели занятия в тренажерном зале, а затем потренировались под проливным харьковским дождем на стадионе "Солнечный".

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов