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Национальная сборная Украины

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Ярославский, Красников и Кучер посетили тренировку сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Ярославский наступает по всем информационным фронтам

Ярославский, Красников и Кучер посетили тренировку сборной Украины

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Сборная Украины свой майский сбор проводит в Харькове.

Команда тренируется на стадионе "Металлист", а одну из тренировок посетили Александр Ярославский, а также руководство ФК "Металл" – Евгений Красников и Александр Кучер.

Напомним, что "Металл" в текущем сезоне досрочно стал победителем группы Б второй лиги и завоевал путевку в первую лигу. А Александр Ярославский публично обозначил свое намерение вскоре вернуться в футбол и возродить бренд "Металлиста", в который и будет в последствии переименован "Металл".

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В статье: Александр Кучер Украина Александр Ярославский Металлист (Харьков) Сергей Курченко Металл (Харьков)
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