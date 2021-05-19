Ярославский, Красников и Кучер посетили тренировку сборной Украины

Сборная Украины свой майский сбор проводит в Харькове.

Команда тренируется на стадионе "Металлист", а одну из тренировок посетили Александр Ярославский, а также руководство ФК "Металл" – Евгений Красников и Александр Кучер.

Напомним, что "Металл" в текущем сезоне досрочно стал победителем группы Б второй лиги и завоевал путевку в первую лигу. А Александр Ярославский публично обозначил свое намерение вскоре вернуться в футбол и возродить бренд "Металлиста", в который и будет в последствии переименован "Металл".