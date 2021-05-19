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Ярославский, Красников и Кучер посетили тренировку сборной Украины
Ярославский наступает по всем информационным фронтам
instagram.com/fcmetalua
Команда тренируется на стадионе "Металлист", а одну из тренировок посетили Александр Ярославский, а также руководство ФК "Металл" – Евгений Красников и Александр Кучер.
Напомним, что "Металл" в текущем сезоне досрочно стал победителем группы Б второй лиги и завоевал путевку в первую лигу. А Александр Ярославский публично обозначил свое намерение вскоре вернуться в футбол и возродить бренд "Металлиста", в который и будет в последствии переименован "Металл".
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