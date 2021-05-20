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Сборная Бахрейна определилась с составом на товарищеский матч с Украиной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

20 мая национальная команда отправилась в Харьков

Сборная Бахрейна определилась с составом на товарищеский матч с Украиной

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Сегодня, 20 мая, сборная Бахрейна отправилась в Украину на товарищеский поединок против подопечных Андрея Шевченко. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации страны.

Португальский наставник бахрейнцев Элиу Соуза пригласил для участия в матче 23 игроков.

Состав сборной Бахрейна

Вратари: Ибрахим Лутфалла ("Аль-Халидия"), Сайед Шуббар Алави ("Аль-Риффа"), Мохамед Ахмед Мархун ("Малкия").

Защитники: Сайед Махди Бакер, Хамад Шамсан, Али Мадан, Сайед Редха Исса (все – "Аль-Риффа"), Сайед Касем Алави ("Аль-Халидия"), Ахмед Абдулла ("Аль-Наджма"), Ахмед Набиль ("Манама"), Абдулла Аль-Хаза ("Ист-Риффа").

Полузащитники: Али Харам, Джассим Аль-Шейх, Мохамед Джассим Мархун, Камиль Аль-Асвад, Хаза Али (все – "Аль-Риффа"), Джассим Халиф ("Аль-Будайи"), Махди Аль-Хумайдан ("Аль-Ахли"), Сайед Дхия Сайед ("Аль-Наср", Кувейт).

Нападающие: Сайед Хашим Исса ("Аль-Риффа"), Мохамед Аль-Румаихи ("Ист-Риффа"), Махди Абд Аль-Джабар ("Манама"), Аббас Аль-Асфур ("Аль-Шабаб").

Сборная Бахрейна планирует провести перед матчем с "сине-желтыми" три тренировки на стадионе ОСК "Металлист".

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало - в 21.00.

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В статье: Украина Бахрейн
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.05.2021 в 13:20
После этого матча пару футболистов Бахрейна переедут в УПЛ,как с Люксембургом было)))) Я так понимаю в этом матче будут играть все новички сборной,вот зачем Шевченко вызвал на 10 человек больше!!! А по поводу переезда игроков Бахрейна в УПЛ это годная идеея,получит бабки от шейхов на стадионы, детские секци и трансляцию УПЛ впарить им чтобы на своих смотрели,а клубам УПЛ раздать по одному футболисту
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avangardo (Lviv)
20.05.2021 в 12:57
Скільки отримав Павелко від якогось бахрейнського шейха, за проведення цього матчу?
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ZNAK_VOPROSA
20.05.2021 в 12:47
Состав сильнейший, имена известнейшие!
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