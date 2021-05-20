Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Бахрейна определилась с составом на товарищеский матч с Украиной
20 мая национальная команда отправилась в Харьков
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Сегодня, 20 мая, сборная Бахрейна отправилась в Украину на товарищеский поединок против подопечных Андрея Шевченко. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации страны.
Португальский наставник бахрейнцев Элиу Соуза пригласил для участия в матче 23 игроков.
Состав сборной Бахрейна
Вратари: Ибрахим Лутфалла ("Аль-Халидия"), Сайед Шуббар Алави ("Аль-Риффа"), Мохамед Ахмед Мархун ("Малкия").
Защитники: Сайед Махди Бакер, Хамад Шамсан, Али Мадан, Сайед Редха Исса (все – "Аль-Риффа"), Сайед Касем Алави ("Аль-Халидия"), Ахмед Абдулла ("Аль-Наджма"), Ахмед Набиль ("Манама"), Абдулла Аль-Хаза ("Ист-Риффа").
Полузащитники: Али Харам, Джассим Аль-Шейх, Мохамед Джассим Мархун, Камиль Аль-Асвад, Хаза Али (все – "Аль-Риффа"), Джассим Халиф ("Аль-Будайи"), Махди Аль-Хумайдан ("Аль-Ахли"), Сайед Дхия Сайед ("Аль-Наср", Кувейт).
Нападающие: Сайед Хашим Исса ("Аль-Риффа"), Мохамед Аль-Румаихи ("Ист-Риффа"), Махди Абд Аль-Джабар ("Манама"), Аббас Аль-Асфур ("Аль-Шабаб").
Сборная Бахрейна планирует провести перед матчем с "сине-желтыми" три тренировки на стадионе ОСК "Металлист".
Напомним, что товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало - в 21.00.
Популярное сейчас
- Экс-лидер Ингульца перейдет в Рух на правах свободного агента - источник
- "Рад взять очередной трофей на службе у великого клуба". Роналду заснул в обнимку с Кубком Италии
- Ребров покинет Ференцварош, Александрия отпускает Банаду и Панькива. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Шевченко рассказал, почему для первого спарринга сборной Украины выбрали именно Бахрейн
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно