Сборная Бахрейна определилась с составом на товарищеский матч с Украиной

После этого матча пару футболистов Бахрейна переедут в УПЛ,как с Люксембургом было)))) Я так понимаю в этом матче будут играть все новички сборной,вот зачем Шевченко вызвал на 10 человек больше!!! А по поводу переезда игроков Бахрейна в УПЛ это годная идеея,получит бабки от шейхов на стадионы, детские секци и трансляцию УПЛ впарить им чтобы на своих смотрели,а клубам УПЛ раздать по одному футболисту