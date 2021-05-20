Соперник сборной Украины объявил заявку на Евро-2020

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловский огласил список игроков, которые будут готовиться к финальной части Евро-2020.

По сообщению официального сайта Футбольной федерации Северной Македонии, в список вошли 26 исполнителей.

Состав сборной Северной Македонии

Вратари: Столе Димитриевський ("Райо Вальекано", Испания), Дамиан Шишковский ("Докса", Кипр), Ристо Янков ("Работнички").

Защитники: Стефан Ристовски ("Динамо" З, Хорватия), Висар Муслиу ( "Фехервар", Венгрия), Эгзон Бейтулай ( "Шкендия"), Кире Ристевский ( "Уйпешт", Венгрия), Дарко Велковский ( "Риека", Хорватия) , Эзган Алиоский ("Лидс", Англия), Гёко Зайков ("Шарлеруа", Бельгия).

Полузащитники: Энис Бардхи ("Леванте", Испания), Ариян Адеми ( "Динамо" С, Хорватия), Бобан Николов ( "Лечче", Италия), Стефан Спировский (АЕК Ларнака, Кипр), Элиф Элмас ("Наполи", Италия), Тихомир Костадинов ( "Ружомберок", Словакия), Даниэль Аврамовский ( "Кайсериспор", Турция), Марьян Радеский ("Академия Пандева"), Ферхан Хасани ("Партизани", Албания), Дарко Чурлинов ("Штутгарт", Германия).

Нападающие: Горан Пандев ( "Дженоа", Италия), Иван Тричковский (АЕК Ларнака, Кипр), Милан Ристовьки ("Спартак" Трнава, Словакия), Александар Трайковский ("Мальорка", Испания), Крсте Велкоский ("Сараево", Босния и Герцеговина), Влатко Стояновский ("Шамбли", Франция).

Подопечные Игоря Ангеловского начнут свой учебно-тренировочный сбор 25 мая. В рамках подготовки к европейскому первенству они проведут контрольные поединки со Словенией (1 июня) и Казахстаном (4 июня).

Напомним, что сборная Северной Македонии является соперником Украины в групповом раунде финальной части Евро-2020. Поединок между подопечными Андрея Шевченко и Игоря Ангеловского состоится 17 июня в Бухаресте.